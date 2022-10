Kormány

Honvédségi repülőt hívtak Szalay-Bobrovniczky Kristófnak, hogy ne kelljen három órát autóznia

Honvédségi repülőgépet hívtak Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszternek, hogy 270 kilométerrel kevesebbet kelljen autóznia, írja a Népszava. Az Airbus A319-est Kecskemétről vezényelték Sármellékre a miniszterért.



Szalay-Bobrovniczky Ankarába repült, hogy török kollégájával találkozzon vasárnap. A miniszter aznap délelőtt még Zalaegerszegen volt, hogy részt vegyen Orbán Viktor október 23-i megemlékezésén. Azonban innen nem ő autózott el a reptérre, hanem a repülőgép ment el hozzá: egy Zalaegerszeg melletti településről vitte őt Törökországba.



A Honvédelmi Minisztérium elismerte, hogy a miniszter utazott ezzel a géppel Ankarába, azonban azt nem indokolták, hogy mi szükség volt a több millió forintos zalai kitérőbe, amikor ugyanezt a belföldi távot autóval is pár óra alatt meg lehetett volna tenni.



A lap így elemzi az esetet: "Zalaegerszeg Sármelléktől 40,9 kilométerre fekszik, körülbelül 40 percig tart eljutni oda a közlekedési szabályokat betartva. Zalaegerszeg és Kecskemét között 311 kilométer a távolság, amelyet szabályosan úgy 3 óra 25 perc alatt lehet megtenni. Ez azt jelenti, hogy azért reptették át a repülőgépet, hogy a miniszternek, 270 kilométerrel, bő két és fél órával kevesebbet kelljen utaznia a tárcavezetői luxusautóban".



A lap úgy becsli, hogy a kitérő nagyjából 3,6-3,9 millió forintba kerülhetett. Az is pluszpénzbe kerülhetett, hogy ez a gép meg sem várta Ankarában, hogy a miniszter végezzen a programjával, hanem is ismét levegőbe emelkedett. Vagyis a miniszter hazaútjára újabb gépet kellett küldeni neki (vagy repülőjegyet kellett venni).