Oktatás

Pölöskei Gáborné: jelentősen megújult a szakképzési rendszer

Mind tartalmában, módszertanában és szerkezetében is megújult a szakképzési rendszer - hívta fel a figyelmet a Kulturális és Innovációs Minisztérium szakképzésért felelős helyettes államtitkára kedden a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.



A helyettes államtitkár elmondta, hogy az átalakítással új, izgalmas tartalmakkal gazdagították a szakképzést; elindult az úgynevezett projektoktatást, ami azt jelenti, hogy a diákok egy feladatot kapnak és általában egy tárgyat kell elkészíteniük vagy egy projektet végig vinniük - részletezte.



Emlékeztetett: a szakképzésben minden diák 16 ezer forintnyi ösztöndíjat kap, míg a technikumban 8 ezret két évig. Az ösztöndíj feltétele, hogy a diák ne hiányozzon az órákról és ne bukjon meg egyetlen tantárgyból sem - tette hozzá.



A műsorban elhangzott, hogy az első években a diákok nem szakmát, hanem ágazati kompetenciákat tanulnak, amelynek részeként megismerhetik a munkaköröket is.



A helyettes államtitkár az M1 aktuális csatornán elmondta azt is, hogy van olyan szakképzési iskola, ahol tízszeres a túljelentkezés; mintegy 180 olyan intézmény volt, ahová nem tudták felvenni az összes jelentkezőt.



A két éve bevezetett új szakképzési rendszer már bizonyított, hiszen a lemorzsolódás minimális, és úgy tűnik, a gyerekek is elégedettek vele.



Megfogalmazása szerint a gazdaság igényeit elég jól "levették a szülők", mivel egyre több diák választja a gépipart és a mechatronikát, de jelentősen javult az építőipar és továbbra is jól teljesít a vendéglátás, valamint a turizmus.



Pölöskei Gáborné rámutatott, a gimnázium azok számára jó választás, akik bölcsész pályára készülnek, de aki - például - mérnök szeretne lenni, szerencsésebb, ha a technikumot választja, mert jobb alapokat szerezhet a felsőoktatáshoz.



Az úgynevezett bemeneti mérések szerint jelentősen emelkedtek a tanulmányi átlagok, ami azt jelzi, hogy a minőségi oktatás felé mozdult el szakképzés - emelte ki a helyettes államtitkár.