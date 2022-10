Országgyűlés

Négynapos ülést tart a héten a parlament

Négynapos ülést tart a héten az Országgyűlés, amely hétfőn a vagyonnyilatkozatokkal és a veszélyhelyzettel kapcsolatos törvényjavaslatokat fogadhat el.



Az ülés 13 órakor a napirend előtti felszólalásokkal kezdődik, szót kap Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló is.



A napirend elfogadása után először lefolytatják két törvényjavaslat bizottsági jelentéseinek és az összegző módosító javaslatainak vitáit, majd szavaznak is a két előterjesztésről.



Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításával - az Európai Bizottsággal egyeztetve a szabályokat - visszaállítják a korábbi vagyonnyilatkozati rendszert az országgyűlési képviselőknek.



A védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvénynek a veszélyhelyzet meghosszabbításával összefüggő módosítása alapján november 1-jétől a kormány a veszélyhelyzet harminc napon túli meghosszabbítását alkalmanként legfeljebb 180 napra kérheti az Országgyűléstől.



A képviselők döntenek Hadházy Ákos (független), Csárdi Antal (LMP) és Novák Előd (Mi Hazánk) mentelmi jogáról.



A határozathozatalokat követően két és fél órán keresztül interpellációk és azonnali kérdések hagzanak el.



A képviselők további hét előterjesztés bizottsági jelentéseit és az összegző módosító javaslatai is megvitatják, egyebek mellett a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány létrehozásáról szóló javaslatot, vagy a központi költségvetés címrendjének az Integritás Hatósággal összefüggő módosítását.