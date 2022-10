Ünnep

Október 23. - Karácsony: adják vissza az iskolákat az önkormányzatoknak!

Az ország mind a 3200 települése szívesen visszavenné az iskolákat, hogy azok a helyi közösséget szolgálják - jelentette ki a főpolgármester vasárnap, az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján Budapesten.



Karácsony Gergely a Műegyetem rakparton szólalt fel, miután a Kálvin térről oda vonultak az ADOM Diákmozgalom és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) által a pedagógusokért meghirdetett szolidaritási tüntetés résztvevői; még a demonstráció szónokainak beszéde előtt.



Azt mondta, az oktatás szabadságának lebontása azzal kezdődött, hogy az önkormányzatoktól elvették az iskolákat, majd elvették a tankönyvválasztás szabadságát, most pedig el akarják venni a gyerekektől a tanáraikat.



A főpolgármester úgy fogalmazott, ugyan Budapest nem egyenlő az országgal, de a kormány sem egyenlő az országgal; egy dolog van, ami egyenlő az országgal, az iskola, mert a tanár mindannyiunk tanára.



Karácsony Gergely felidézte: 33 éve, kamaszként a rendszerváltás idején minden este rekedten tért haza, mert egész nap azt kiabálta: "ruszkik, haza!". Akkor úgy gondolta, hogy ha egyszer Magyarország kivívja a szabadságát, akkor senki nem veheti el azt tőle.



Most viszont - folytatta - a 14 éves fia jön haza rekedten a tüntetésekről, ahol a szabadságot követelik. Tanítónő felesége pedig naponta tapasztalja, hogy azért nem tudja rendesen gyakorolni a hivatását, mert mások rossz döntéseket hoznak.



Arról is szólt, eredetileg úgy tervezték, hogy a főváros tart október 23-ai megemlékezést a Műegyetem rakparton, ám az oktatás ügye most ennél sokkal fontosabb, ezért átadták a helyszínt a diákoknak.



"Éljen a szabad ország, a szabad oktatás, éljen a grund!" - fogalmazott Karácsony Gergely.