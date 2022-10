Gazdaság-közlekedés

Volánbusz: a kétórás figyelmeztető sztrájk idejére is biztosítják az elégséges szolgáltatást

A jövő keddi, 14 és 16 óra közötti kétórás figyelmeztető sztrájk idejére is biztosítja a jogszabályoknak megfelelő elégséges szolgáltatást a Volánbusz Zrt. - közölte a társaság szombaton az MTI-vel.



A Volánbusz Zrt.-nél működő szakszervezetek egyike, a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) hirdette meg a 120 perces munkabeszüntetést, miután a kollektív munkaügyi vitában folytatott egyeztetések nem vezettek eredményre.



A figyelmeztető sztrájkhoz a többi érdekképviselet nem csatlakozott, a társasága törvényben foglaltaknak megfelelően biztosítja az elégséges szolgáltatásokat, az esetleges menetrendi változásokról két nappal a sztrájk megkezdése előtt tájékoztatják az utazóközönséget - írták.



Hozzáfűzték, hogy a meghirdetett menetrendhez képest jóval több járat is közlekedhet, ha az érintett járat autóbusz-vezetője felveszi a munkát.



A közleményben hangsúlyozták: a Volánbusz Zrt. mint felelősen gondolkodó és cselekvő, kiszámítható, biztos hátteret nyújtó munkáltató nyitott a párbeszédre. A társaság maradéktalanul betartja, hiánytalanul teljesítette és teljesíti a továbbiakban is a szakszervezetekkel kötött, három évre szóló bérmegállapodást, amelynek köszönhetően folyamatosan emelkedő bérekkel és javuló munkakörülményekkel számolhatnak a dolgozók - fogalmaztak.



A MÁV-Volán-csoport 2021-ben 200 ezer forint SZÉP-kártya juttatást fizetett minden munkavállalónak, 2022-ben 10 százalékkal emelte, 2023-ban pedig további 5 százalékkal fogja emelni a béreket - sorolták.



Emlékeztettek arra, hogy júliusban előrehozott, egyszeri, egyösszegű kifizetésben részesült a vállalatcsoport minden munkavállalója. A Volánbusz tavaly nagyszabású rekonstrukciós programot is indított a munkahelyi pihenő- és étkezőhelyiségek felújítására, a munkakörülmények további javítása érdekében. A 2018-ban indított jármű-fiatalítási program keretében pedig eddig már mintegy 1800 új jármű állt szolgálatba - áll a közleményben.