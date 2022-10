Október 23.

Lázár: ha nincs megszállás és árulás, ott tarthatnánk ahol Ausztria

Ha 1956-ban nincs megszállás és hazaárulás, akkor ma ugyanott tarthatnánk, ahol osztrák szomszédaink - jelentette ki az építési és beruházási miniszter szombaton Makón.



Lázár János a makói önkormányzat az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésén azt mondta, ha a forradalom 1956 őszén nem csak néhány napig vagy egy hétig győzedelmeskedik, ha nem vonulnak be az oroszok újra, ha az amerikaiak nem árulják el Európát ismét, s Budapestet választják Szuez helyett, ha Kádár János nem árulja el Magyarországot történelmünk Ausztriához hasonlóan alakulhatott volna.



A térség országgyűlési képviselői posztját is betöltő politikus kifejtette, Ausztriából 1955-ben kivonultak az oroszok és lehetővé tették, hogy az osztrákok szabadon fejlődhessenek.



A megszállásnak és a hazaárulásnak minden korban meg van a maga jelentősége. 1944 és 1956 után ma is egy olyan világban élünk, ahol megszállnak egy szomszédos országot. Évszázadról évszázadra, évtizedről évtizedre a világ nagyhatalmait hol pénzügyileg, gazdaságilag, hol fizikai valójában is meg akarják szállni, és maguk alá akarják gyűrni a kisebbeket - közölte a miniszer.



1956-ra emlékezve minden magyar embernek - pártállástól függetlenül - kötelessége elutasítani mindenféle megszállást közel s távol egyaránt - hangsúlyozta Lázár János.



Úgy fogalmazott, nekünk magyaroknak a legfontosabb az ország függetlensége, önrendelkezése, az hogy szabadon dönthessük el, mit teszünk az életünkkel, és milyen irányba tereljük hazánk sorsát. Ehhez azonban olyan politikusokra, közéleti szereplőkre van szükség, akik a legfontosabbnak a nemzeti szuverenitás ügyét tartják - tette hozzá.



Ha Kádár János 1956-ban nem árulja el Magyarországot, más lett volna a világ, nem végeznek ki százakat, nem vetnek börtönökbe tízezreket, és nem kényszerítik az ország elhagyására több százezer honfitársunkat - mondta a politikus.



Lázár János leszögezte, ezért nagyon fontos, hogy mindenki értse, kik azok, akik a haza ügyét szolgálják, s kik akik, akár keleti vagy nyugati megrendelésre, akár amerikai pénzből készek és képesek feláldozni azt.



Hangsúlyozta "ki kell vessük magunk közül azokat a politikusokat, akik elárulják az ország ügyét". Nincs különbség Kádár János árulása és az amerikai dollárok milliárdjaiból működő ellenzéki hazaárulás között. A hazaárulás az hazaárulás 1956-ban és 2022-ben is - mondta.



Az 1956-os hősökért imádságot mondó Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök úgy fogalmazott, azért kell emlékeznünk azokra, akik kiálltak a szabadságért, függetlenségért, közösségükért, hazájukért, mert erre az emberségből fakadó szolidaritás kötelez bennünket. Ugyanakkor ünneplésre is van okunk, hiszen bár 1956 áldozatai látszólag le lettek győzve, de valóban ők a győztesek: mai szabadságunk, függetlenségünk nekik is köszönhető - mondta a püspök.