Energiaválság

Energiahivatal: 80 százalékhoz közelít a földgáztárolók töltöttsége

A magyarországi földgáztárolók töltöttsége 4,938 milliárd köbméter, az összkapacitás 78,02 százaléka volt október 15-én a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) adatai szerint. Az éves fogyasztásarányos töltöttség 49,41 százalék, 22,22 százalékkal több az európai földgáztárolók töltöttségi átlagánál - közölte az energiahivatal az MTI-vel pénteken.



A betárolt 4,938 milliárd köbméternyi földgáz az éves lakossági fogyasztást meghaladja (124,62 százaléka).



Az EU gáztárolási rendeletében meghatározott ütemezés alapján Magyarországnak november 1-jéig ötéves átlagfogyasztása 35 százalékát kell kötelezően betárolnia, ami 3,65 milliárd köbméter, ám a gyorsabb betárolásnak köszönhetően az ország már teljesítette ezt a mennyiséget - írták. A betárolt földgázmennyiség már túlszárnyalta a 2018-as szintet is, amikor az október 15-ei időpontra 4,6 milliárd köbméternyi földgáz volt betárolva.



Kiemelik: Magyarország földgázellátása továbbra is zavartalan. A piaci szereplők igényei és az időjárás függvényében a hazai földgáztárolók és a hozzájuk tartozó műszaki infrastruktúra még a következő időszakban is betárolási üzemmódban működhet.