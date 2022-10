Oktatás

Ötven milliárd forintos oktatási fejlesztés Dunakeszin

Aki iskolát épít, az a jövőt építi - hangoztatta a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára, az 50 milliárd forintos költséggel megvalósuló dunakeszi Diáknegyed bokrétaavató ünnepségén pénteken.



A dunakeszi Diáknegyed ma Magyarország legnagyobb középiskolai beruházása, ami 1500 diáknak ad majd otthont - közölte Tuzson Bence (Fidesz-KDNP), aki a település országgyűlési képviselője is egyben.



A politikus úgy vélekedett, hogy Dunakeszi az ország legdinamikusabban fejlődő települése, ami az innovatív közösségnek köszönhető.



Ez a vezetés biztosíték arra, hogy a település a szomszédságunkban zajló háború és az európaiakat, illetve a magyarokat sújtó brüsszeli szankciók ellenére is garantálja a város fejlődését - tette hozzá Tuzson Bence.



Dióssi Csaba, a település polgármester (Fidesz-KDNP) hangsúlyozta, hogy a komplexum a város történetének legnagyobb beruházása, amelyhez a telket az önkormányzat, a pénzt pedig a kormányzat biztosítja.



A fejlesztés egyben megoldja a település egyik legégetőbb gondját is. Ugyanis, miközben évente 500 diák végez a város általános iskoláiban, csupán 100 diák számára tudtak helyben középiskolai elhelyezést biztosítani - mondta a polgármester.



Tóth Tibor Gábor projektigazgató a fejlesztést ismertetve közölte: a projekt 123 ezer négyzetméteres területen, 13 hektáron valósul meg. A beruházás 7 épületből álló komplexum, amelyben helyet kap a IV. Béla Gimnázium 20 tanteremmel és a 26 tantermes szakközépiskola.



A gimnáziumi és technikumi szárnyakhoz szervesen kapcsolódó tornacsarnokok 2500 négyzetméter alapterülettel multifunkcionális térként szolgálnak. Elsősorban sportlétesítményként a diákok mozgási-sportolási lehetőségeit biztosítják, ugyanakkor a közösségi rendezvényeknek; tanévnyitók, illetve iskolai ünnepségek színterei is. Továbbá a két épületszárny között helyezkedik el egy 1500 adagos konyha és étkező.



Mindehhez kapcsolódik egy közel 5000 négyzetméter alapterületű uszoda komplexum, amely alkalmas egyaránt, úszóversenyek illetve vízilabda mérkőzések megrendezésére. Az épületek összes hasznos területe több, mint 30 000 négyzetméter.



Kialakítanak még kültéri sportpályákat, illetve 400 fát is elültetnek a területen - sorolta Tóth Tibor Gábor.



A WHB Group és a Laterex konzorciumának kivitelezésében megvalósuló beruházás műszaki tartalmának értéke 37,2 milliárd forint. Az átadás tervezett időpontja 2024 júniusa.