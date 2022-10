Diplomácia

Az EU-csúcs közepén rúgták ki az energiaügyekért felelős brüsszeli magyar diplomatát

A Politico értesülése szerint Baranyait - aki többek közt az energiaügyi kérdésekkel is foglalkozott - csütörtökön késő este menesztették a tisztségéből, és ezáltal péntekre már meg is szűnt a megbízatása.



Mint ismeretes, csütörtökön és pénteken zajlik az európai kormány- és államfők találkozója, vagyis az Európai Tanács ülése. Ezzel kapcsolatban a Politico megjegyezte: nagyon ritkán fordul elő, hogy egy európai csúcstalálkozó kellős közepén menesztik valamely tagország brüsszeli diplomatáját, úgy, ahogy ez most történt.



Másrészt az utóbbi hónapokban már volt példa arra, hogy furcsa körülmények közt távozott posztjáról egy brüsszeli magyar diplomata. Stelbaczky Tibor, Magyarország állandó uniós képviselője saját akaratából távozott a tisztségéből - de a híresztelések szerint azután nyújtotta be a lemondását, hogy az egyik uniós szankciós csomag blokkolására kérte a kormány - írja az Index.