Koronavírus-járvány

NNK: továbbra is stagnál a szennyvízben a koronavírus koncentrációja

Továbbra is stagnál a szennyvízben a koronavírus koncentrációja - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ szerdán a honlapján.



Azt írták, a 41. héten országos átlagban továbbra is stagnált a szennyvízben a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja.



A tendenciát tekintve enyhe emelkedés Békéscsabán és a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep mintáiban tapasztalható, míg a többi helyszínre stagnálás jellemző - tették hozzá.



Közölték azt is, hogy a szennyvízben a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja két településen - Kecskeméten és Zalaegerszegen - a mérsékelt, a többi mintavételi helyen az emelkedett kategóriába esik.