Ukrajnai háború

Menczer: felül kell vizsgálni az energetikai szankciókat

2022.10.19 10:11 MTI

A brüsszeli döntéshozóknak felül kell vizsgálniuk az Oroszországot célzó energetikai szankciókat - mondta a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséért felelős államtitkára szerda reggel az M1 aktuális csatornán.



Menczer Tamás azt mondta, az energetikai szankciók Oroszországot rekordbevételhez juttatták, míg Európában energiahiány alakult ki, az energiaárak az "egekben" vannak, és az infláció is megugrott.



"Ezért mondjuk mi azt, hogy szankciós felárat fizetünk az energiáért és szankciós inflációt vagyunk kénytelenek elszenvedni" - mutatott rá a politikus.



Hozzátette, hogy a saját választókörzetében is dühösek az emberek, hiszen Brüsszel nem ezt ígérte: "úgy volt, hogy nem nekünk kell a háború árát megfizetni, úgy volt, hogy a szankciók nem bennünket sújtanak jobban, hanem Oroszországot" - hangsúlyozta MenczerTamás, hozzátéve, hogy ennek éppen a fordítottja valósult meg.



Jelezte, hogy a kormány mindig azt mondta: nem támogatnak semmilyen olyan döntést, amely veszélyeztetné az ország gázellátását, az olajszállítást vagy a nukleáris szektort.



Kérdésre kifejtette, hogy a korábbi válságok során, mint például a koronavírus-járvány vagy a migrációs krízis, azt láthattuk, hogy a brüsszeli döntések nem működtek, míg a tagállami megoldások működtek.



A politikus azt mondta, hogy a kormány azt tartja elfogadhatónak, ha minden közös uniós kezdeményezés - legyen az beszerzés vagy bármi más - önkéntes alapon történne.



Szólt arról is, hogy jelenleg a gáztározók fogyasztásarányos töltöttsége 50 százalék, míg az európai átlag 27 százalék. "Nehogy még a végén valaki közös döntés címszó vagy kifejezés alatt kitalálja azt, hogy a mi gázunkat (...) szeretné innen elvinni" - emelte ki.



Menczer Tamás elfogadhatatlannak és veszélyesnek nevezte azt a brüsszeli álláspontot, ami szerint csak akkor lehet béke, ha Oroszország elveszíti a háborút. Az államtitkár ezt háborúpárti álláspontnak nevezte, amely a háború és a szenvedés elhúzódásához vezet. Ezzel szemben a magyar kormány álláspontja szerint azonnali tűzszünetre és béketárgyalásra van szükség.



Az államtitkár a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta azt is, hogy a konfliktust csak egy orosz-amerikai tárgyalás tudja rendezni. Ha az amerikaiak békét szeretnének, akkor ebbe az irányba kell elmozdítani a folyamatokat - fűzte hozzá.