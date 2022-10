Egészségügy

Már tíz szülésznő adta be a felmondását a budapesti Szent Imre kórházban, és még többen terveznek felmondani - tudta meg az RTL Híradó.



Amiatt döntöttek így, mert az intézmény november elsejétől nem engedélyezi, hogy a választott szülésznők beosztásukon kívül is bent lehessenek a szüléskor.



A Szent Imrében eddig erre lehetőség volt, így sok olyan kismama is azt a kórházat választotta, aki területileg nem oda tartozott. Az intézmény nem válaszolt arra a kérdésükre, hogy hányan mondtak fel, de azt írták, biztosított az osztály működése.