Táborozás

Már lehet jelentkezni a zánkai Erzsébet-karácsonyra

Már lehet jelentkezni a zánkai Erzsébet-karácsonyra; a többnapos, ottalvós táborok november 21. és december 21. közötti kilenc turnusára idén mintegy 11 ezer résztvevőt várnak - tájékoztatott a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára szerdán a közösségi oldalán.



Hornung Ágnes azt írta, hogy a megújított épületeknek és programhelyszíneknek köszönhetően tavaly óta már télen is "gyermekmosollyal telhet meg a zánkai táborhely".



A diákok adventi programokon, koncerteken, cirkuszi előadáson és sportprogramokon is részt vehetnek - közölte.



Hozzátette, emellett idén öt alkalommal családi, ünnepi hétvégéket is tartanak télen a zánkai táborban. A családi turnusokba ötezren érkezhetnek.



Jelentkezni az erzsebettaborok.hu oldalról elérhető E-tábor Plusz felületen lehet.