Megszorítás

A pogácsán is spórolniuk kell a Miniszterelnökség dolgozóinak

A belső tájékoztatás szerint nem lehet bővíteni a létszámot, sőt külsős szakértőkkel, tanácsadókkal sem lehet új szerződéseket kötni. 2022.10.18 10:14 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Már nem csak a fűtésen és az energiafelhasználáson takarékoskodik a Miniszterelnökség, az alkalmazottaknak spórolniuk kell az informatikai eszközöktől kezdve a repi pogácsáig gyakorlatilag mindenen - írta a 24.hu, amely szerint a Gulyás Gergely vezette minisztériumban az év utolsó három hónapjára drasztikus intézkedéseket vezettek be.



A szeptember végén kiadott belső tájékoztatás szerint a kiegyensúlyozott költségvetési gazdálkodás fenntartása miatt a vezetőknek és dolgozóknak egyaránt részt kell vállalniuk a kiadások lefaragásában. Ennek érdekében:

-nem lehet bővíteni a létszámot, sőt külsős szakértőkkel, tanácsadókkal sem lehet új szerződéseket kötni.



-Nem lehet új számítógépeket, programokat és egyéb informatikai eszközöket vásárolni és vissza kell fogni az információs kampányokat, publikációkat.

-A tárca nagyon megvágta a reprezentációs költségeket is, és felszólította az államtitkárokat és a helyettes államtitkárokat, hogy a repi keretüknek csak a felét használják fel.

-Csökkentik az értekezleteken a munkatársak számára kitett pogácsák, kávék, üdítők mennyiségét.

-Csapatépítő jellegű rendezvények szervezését egyáltalán nem támogatják, és azt javasolják, hogy az egyéb tárgykörű rendezvényekből is csak a legszükségesebbeket tartsák meg.

-Nagyobb küldöttséggel nem lehet külföldi utakra menni. Ha muszáj, akkor is csak egy-két fő utazhat, ám nekik is tartaniuk kell magukat a maximális takarékosság elvéhez.



A Miniszterelnökség azt nem árulta el, hogy mekkora megtakarítást vár a fenti intézkedésektől, azt ugyanakkor megjegyezték, hogy az energiaárak elszabadulását szerintük a brüsszeli szankciók okozták, a magyar kormány pedig a nehézségek és a rezsitámogatás ellenére tartja a kitűzött költségvetési hiányt.