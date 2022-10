Amerikai nagykövetség videója: Ki mondta? Kövér László vagy Vlagyimir Putyin?

Az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége közzétett egy rövid videót, amelyben kritikával illették a magyar kormányt. Szerintük több magyar közéleti szereplőtől is olyan mondatok hangzottak el a közelmúltban, amelyeket akár Vlagyimir Putyin orosz elnök is mondhatott volna - írja az Index.



A nagykövetség ilyennek találta például Kövér László országgyűlési házelnöknek azon mondatát, hogy "mi van akkor, ha a birodalomépítési politika nyugatról keletre zajlik, és Ukrajna újabb reménybeli tartománya az Euroatlanti Birodalomnak?"



Hasonló kategóriába sorolták Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője szeptember végén elhangzott hadüzenetes mondatait, és azt is, hogy Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője úgy vélekedett, hogy az Egyesült Államok is "haszonélvezője a háborúnak", és ezért nincs érdeke a befejezésében.



Az amerikai nagykövetség ezenkívül példálózott még Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes egyik mondatával is, mely szerint "az Egyesült Államok egyetemeiről kiindulva olyan neopogány és kifejezetten barbár ideológia nyert teret, amely megtagadja mindazt az értéket, amelyet az emberiség létrehozott" (a kijelentésnek egyébként nem volt köze a háborúhoz).



Végül a Kontra nevű online portáltól is idéztek egyet. Nem mellékes, hogy az amerikai nagykövetség "a kormány által finanszírozott" szervezetként tünteti fel a videóban a Demokrata hetilapot, a Nézőpontot és a Kontrát is. A felvétel végén pedig erre visszautalva azt üzenik:



"Az elmúlt hetekben egyes vezető magyar kormányzati szereplők és a kormány által finanszírozott kommentátorok durva Nyugat- és Amerika-ellenes nyilatkozatokat tettek. Magyarország és az Egyesült Államok egymás szövetségesei. Mivel az orosz agresszió mindannyiunkat fenyeget, össze kell tartanunk, nem pedig széthúznunk."

In recent weeks, several senior Hungarian government figures and government-funded commentators have made harsh anti-Western and anti-American statements. Hungary and the United States are Allies. As Russian aggression threatens us all, we must stand together, not move apart. pic.twitter.com/lG1Rmi74tc