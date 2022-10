Népszámlálás

KSH: szerda délelőttig meghosszabbították a kérdőív online kitöltési határidejét

A vártnál is jóval többen hagyták a népszámlálási kérdőív online kitöltését az utolsó napokra, a nagy érdeklődésre tekintettel szerda 10 óráig meghosszabbítják a népszámlálás online adatszolgáltatási időszakát - közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) vasárnap este az MTI-vel.



A KSH közleménye szerint a kérdőíveket eredetileg vasárnap éjfélig lehetett önállóan, az interneten kitölteni a postán megkapott, 12 jegyű belépési kód megadásával. A nagy érdeklődés miatt azonban a KSH úgy döntött, meghosszabbítja az online adatszolgáltatási időszakot.



Az internetes kitöltés továbbra is a legegyszerűbb, leggyorsabb és legkényelmesebb módja a válaszadásnak. A kérdőívkitöltés számítógépen, illetve bármilyen internetkapcsolattal rendelkező mobileszközön lehetséges - írták.



A KSH felhívta a figyelmet arra, hogy akik nem rendelkeznek internethozzáféréssel, térítésmentesen használhatják a közkönyvtárak számítógépeit, valamint a Digitális Jólét Program Pontokon is ki lehet tölteni online a kérdőíveket.



Az online kitöltés kapcsán felmerülő kérdésekre a nepszamlalas2022.hu oldal Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) aloldalán kaphatnak választ az érdeklődők, illetve rendelkezésre áll a népszámlálás ügyfélszolgálata, ahol telefonon az ingyenesen hívható zöld számon (+36-80-080-143) kérhetnek tájékoztatást - olvasható a KSH közleményében.