Honvédelem-hadiipar

A Rheinmetall 2023-ig 46 darab Lynxet szállít Magyarországra

A lánctalpas, páncélozott, 30 milliméteres gépágyúval felszerelt gyalogsági harcjárművek, a Lynxeknek köszönhetően a magyar honvédség és a magyar védelmi ipar is erősödik; a magyarul hiúznak nevezett járművek egyike vasárnap délután 16 óráig megtekinthető a fővárosban, a Hősök terén - mondta Vauver Viktor, a Magyar Honvédség alezredese vasárnap az MTI-nek.



A Tartalékképző és Támogató Parancsnokság parancsnoki irodavezetője arra is kitért, hogy a most Budapesten kiállított Lynx még Németországban készült, a későbbiekben azonban a harcjármű gyártása már Magyarországon fog történni, Zalaegerszegen.



Vauver Viktor közölte, hogy a gyalogsági harcjárművet gyártó Rheinmetall 2023-ig 46 darab Lynxet szállít Magyarországra, ahol 2029-ig további 172 darabot gyártanak majd, mindezzel pedig magyar munkahelyeket teremtenek.



Kiemelte, a honvédelmi alap segítségével még az infláció ellenére is "képesek leszünk a haderő fejlesztés folytatására".



Vauver Viktor, a fővárosban zajló haditechnikai bemutató helyszíni koordinátoraként beszámolt arról is, hogy a Hősök terén az érdeklődők a Lynx mellett találkozhatnak például a török gyártású szállító járművel, a Gidránnal is.



Az MTI kérdésére válaszolva elmondta, hogy a kiállítást követően a Lynxet Hódmezővásárhelyre szállítják, ahol megkezdődik a járművet kezelő személyzet képzése német szakemberek segítségével.