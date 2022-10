Energiaválság

Napelem szövetség: a hálózati visszatáplálás felfüggesztése ellentétes az ország érdekeivel

Ezzel a szaldós elszámolás is megszűnik, miközben arra az Európai Unió előírásai szerint a jövő év végéig még lenne lehetőség. 2022.10.15 21:05 MTI

A jövőbeli napelemes rendszerek által termelt villamos energia hálózati betáplálását felfüggesztő kormányzati döntés ellentétes az ágazat, a lakosság és az ország érdekeivel is a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség (MNNSZ) szerint.



Az MTI-hez szombaton eljuttatott közleményükben azt írták: megdöbbenéssel fogadta a magyarországi napelemes szakma Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdai sajtótájékoztatóján tett bejelentését, amely szerint a tervbe vett, de engedélyt még nem szerzett napelemek által termelt villamos energiát a jövőben bizonytalan ideig nem fogadja a villamosenergia-rendszer - írta a szövetség.



Ezzel a szaldós elszámolás is megszűnik, miközben arra az Európai Unió előírásai szerint a jövő év végéig még lenne lehetőség - áll a közleményben. A hálózati visszatáplálás lehetőségének megszüntetése a háztartások számára értelmetlenné teszi a napelemes beruházásokat - tették hozzá.



Az MNNSZ szerint a bejelentés ellentétes a kormány eddigi törekvéseivel, a napelemes rendszerek elterjedésének ösztönözésével.



Kitértek arra is, hogy Gulyás Gergely a szerdai sajtótájékoztatón elismerte, a betáplálás felfüggesztése a háztartásoknál lassítja a megtérülést, mert az energiafelhasználás időpontját az energia megtermeléséhez kell időzíteni, ha valaki nem ehhez időzíti, akkor akkumulátort kell vennie, ez pedig drágább beruházást is jelent.



Az MNNSZ közölte, egy akkumulátoros tároló legfeljebb a napközbeni túltermelést képes tárolni, hogy miután hazatértek, felhasználható legyen a környezetbarát módon megtermelt energia. Ráadásul az akkumulátoros tárolásnak jelentős a költségvonzata.



Példaként említették, hogy a tavaly novemberben kiírt lakossági napelemtelepítési pályázat 2,9 millió forintra taksálta egy 5 kilowattpeakes (kWp) teljesítményű, 2,2 millió forintba kerülő napelemes rendszerhez tartozó akkucsomag telepítésének költségét, az árak pedig azóta csak emelkedtek.



Az MNNSZ úgy véli, ezzel a lépéssel a kormány a napelemes rendszerek terjedésének elősegítése helyett a fejlődés ellenében lép fel és nem segíti azt sem, hogy csökkenjen Magyarország jelentős villamosenergia-importja.