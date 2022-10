Energiaválság

TIM: biztosított az ország energiaellátása, a magyarok fizetik a legalacsonyabb gáz árat

A brüsszeli szankciók okozta energiaválság ellenére Magyarország készen áll a téli fűtési időszakra, a magyar gazdaság és a családok működtetéséhez szükséges energiahordozók biztosítottak - hangsúlyozta Steiner Attila, a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) energetikáért felelős államtitkára a fűtési szezon kezdete kapcsán.



A TIM azt közölte szombaton az MTI-vel, hogy a rezsicsökkentés fenntartásának köszönhetően továbbra is a magyarok a legvédettebbek a szankciós energiaáremelkedéstől.



A rezsicsökkentésnek köszönhetően a magyar családok és nyugdíjasok fizetik a legalacsonyabb földgáz árat az EU-ban - hívták fel a figyelmet.



Kifejtették, hogy a brüsszeli szankciók drasztikus energiaáremelkedést indítottak el: a szeptemberi adatok szerint Pozsonyban a magyar gázár dupláját, Párizsban és Londonban a négyszeresét, Rómában és Brüsszelben a hatszorosát, Bécsben a tizenegyszeresét, Amszterdamban a tizenhétszeresét fizeti a lakosság a gázért.



A kormány célja, hogy az energiaválságban is garantálja az ellátásbiztonságot és alacsonyan tartsa a lakossági energiaárakat - hangsúlyozták.



A közlemény szerint Steiner Attila emlékeztetett, a rezsicsökkentés 2013 óta Európában egyedülálló módon védi a lakosságot az energiaárak növekedésétől, ez a legnagyobb ilyen jellegű családoknak nyújtott segítség Európában.



A rezsicsökkentés továbbra is minden magyar család és nyugdíjas számára biztosított az átlagfogyasztás mértékéig, ezzel havonta átlagosan 181 ezer forintos rezsitámogatást biztosít a kormány.



Az átlagfogyasztás felett is a világpiaci árhoz képest jóval kedvezőbb lakossági piaci árat kell fizetnie a magyar felhasználóknak - tették hozzá.

Úgy folytatták, hogy a kormány az energiaveszély-helyzetre tekintettel határozott intézkedést tett azért, hogy elegendő földgáz legyen.



A magyarországi gáztárolók töltöttsége jelenleg már meghaladja a 76 százalékot, ami az éves fogyasztáshoz viszonyított töltöttség szempontjából jóval az uniós átlag fölött van. Emellett elrendelte a hazai gáztermelés másfél milliárdról kétmilliárd köbméterre történő növelését - írták.



A kormány továbbá elrendelte a Mátrai Erőmű blokkjainak magasabb kapacitáson való üzemelését, a hazai lignit- és barnaszén-kitermelés fokozását, meghosszabbította a Paksi Atomerőmű üzemidejét és hozzákezdett Paks2 építéséhez, az energiahordozókra és a tűzifára pedig kiviteli tilalom lépett érvénybe - fejtette ki az államtitkár a közleményben.



A kormány a rezsicsökkentés mellett a tűzifa-programmal, a barnaszén-programmal, a benzinár-stoppal, az élelmiszerár-stoppal és a kamatstoppal segíti a családokat. Az állami erdőgazdaságoknál megtermelt tűzifa egységes áron vásárolható meg, háztartásonként legfeljebb 10 erdei köbméter mennyiségben.



A fűtési időszakra elegendő, fenntartható gazdálkodásból származó tűzifa áll az ország rendelkezésére, az erdőgazdaságok folyamatosan szolgálják ki az igényeket és növelik a termelési kapacitást - áll a közleményben.



A TIM felhívta a figyelmet a tűzifával való helyes fűtés fontosságára. A hatékony tűzrakás és begyújtás, valamint a tűzifa helyes tárolása egyrészt hozzájárulhat a kiadások csökkenéséhez és a fűtőberendezés állapotának megőrzéséhez, másrészt a környezetünkben élők egészségének és az otthonunk biztonságának védelméhez is - olvasható a minisztériumi közleményben.