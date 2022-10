Tech

Újabb típusú adathalász támadásra figyelmeztet az OTP

Hamis internetes keresőoldali találatokkal csalnak ki adatokat adathalász bűnözők - hívta fel a figyelmet az OTP Bank pénteken az MTI-hez eljuttatott közleményében.



A bank ismertette: a hamis találatokkal az OTP Bank oldalára megtévesztően hasonló oldalakra terelik az ügyfeleket, ahol maguk írják be banki adataikat, amelyekkel a bűnözők visszaélnek.



Az adathalász támadás úgy védhető ki a legkönnyebben, ha a felhasználó a bank ismert oldalát írja be a böngészőbe, nem pedig keresőoldalról próbálja azt elérni, a találatok között ugyanis fizetett hirdetésként gyakran áloldalak jelennek meg - hívta fel a figyelmet a pénzintézet.



A csalási módszer több bank ügyfeleit is érinti, a csalók nem csak az OTP InternetBank belépési oldalát másolták le - jelezték a közleményben.



Az OTP arra kéri ügyfeleit: mielőtt bejelentkeznek az internetbankba, győződjenek meg arról, hogy valóban az OTP Bank oldalán vannak. Belépés előtt ellenőrizzék a böngésző címsávban a honlap címét. A szolgáltatás belépés oldalán, a böngésző címsorban megjelenő lakat ikonra kattintva győződjenek meg arról, hogy a biztonsági tanúsítvány szerint valóban az OTP Bank adta ki az oldalt. Ha más jelenik meg, azonnal szakítsák meg a kapcsolatot - hangsúlyozta a pénzintézet.