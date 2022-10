Felsőoktatás

Növényvédelmi drónpilótákat képeznek a Debreceni Egyetemen

A precíziós mezőgazdaságban egyre meghatározóbb drónok alkalmazását segíti a Debreceni Egyetem (DE) mezőgazdaság-, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási karának új, gyakorlatorientált kurzusa: a növényvédelmi drónpilóták oktatása - közölte az egyetem sajtóközpontja csütörtökön az MTI-vel.



Azt írták, a precíziós gazdálkodás egyre nagyobb mértékben támaszkodik az automatizált eszközök alkalmazására: egyebek mellett olyan különleges szenzorokkal felszerelt drónokat fognak alkalmazni, amelyek valós idejű mérésekkel azonnali talajtérképezésre képesek adott táblán belül.



A közleményben idézték Harsányi Endrét, a DE agrár- és élelmiszertudomány fejlesztéséért felelős ágazatfejlesztési rektorhelyettesét, aki azt mondta, a permetező drónok gyorsaságuk és precízségük miatt könnyen használhatók a kertészeti és szántóföldi növénytermésben is.



A most indított kurzuson a résztvevők drónpilóta- és növényvédelmi képzésben is részesülnek, az oktatás során nemcsak a precíziós mezőgazdasággal, hanem a precíziós növényvédőszer kijuttatásával is megismerkednek a hallgatók - tette hozzá.



Az érdeklődőknek a jelentkezéshez rendelkezniük kell érettségi bizonyítvánnyal, B típusú jogosítvánnyal, A1-es, illetve A3-as drónpilóta-engedéllyel, továbbá egy 80 órás növényvédelmi képzéssel. Az utóbbi két feltétel teljesítéséhez szükséges képzés megszervezésében is segít a Debreceni Egyetem - jelezték.



Megjegyezték: a növényvédőszerek drónokkal való kijuttatásának jogszabálya kidolgozás alatt van, a drónok használatát a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) is ellenőrzi. Ezért is meghatározó, hogy az egyetem intézete a Nébih regisztrált képzőintézménye.