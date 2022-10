Média

NMHH: a tévéműsorok többsége hallássérült nézők számára is követhető

Ezek minősége kielégítő, kivéve a beszédfelismerő programokkal készült automatikus feliratokat, amelyek ma még nem segítik érdemben a szövegértést - állapította meg a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa.



Az NMHH kommunikációs igazgatósága azt közölte csütörtökön az MTI-vel, hogy a hatóság rendszeresen ellenőrzi a médiatörvényben meghatározott tíz országos szolgáltató programjainak hallássérült nézők számára készített - jogszabályban előírt - akadálymentesítését.



A vizsgálat hat közszolgálati (M1, M2/Petőfi TV, M4 Sport, M5, Duna Televízió, Duna World) és négy kereskedelmi (RTL, TV2, Hír TV, ATV) csatornára terjedt ki - írták.



Az év első 220 napjának 5280 műsoróráját elemezték a hatóság szakemberei. A műsorszolgáltatók átlagosan naponta húsz és fél órányi adást láttak el a hallásérült nézőket segítő akadálymentesítéssel - jelezték.



Kiemelték, hogy a legtöbb akadálymentesített adást a Hír TV sugározta: 24 órából összesen 23 óra 41 perc volt hallássérült nézők számára is elérhető.



Az ATV május végén kezdte meg az akadálymentesítést, így a csatorna adásai júniustól szerepeltek a vizsgált mintában. Ezen adásnapok azonban már kiemelkedően magas (90 százalék fölötti) arányban tartalmaztak segédletet - fűzték hozzá.



Megállapították, hogy a legkevésbé az RTL (napi 14 óra 43 perc) és a TV2 (18 óra 45 perc) műsorai bizonyultak akadálymentesnek.



Felhívták a figyelmet arra, hogy a médiatörvény előírása szerint kötelező segédlettel ellátni a hír- és sportműsorokat, az időjárás-jelentéseket, a politikai tájékoztató műsorokat, a közérdekű közleményeket, a politikai reklámokat, valamint a fogyatékossággal élő emberekről és az esélyegyenlőtlenségről szóló műsorokat.



A vizsgálat megállapította, hogy az előírt műsorok 99,9 százalékát látták el felirattal vagy jelnyelvi tolmácsolással a szolgáltatók.



Kitértek arra, hogy a debreceni FM90 Campus Rádió június 20-26-ai adásnapjainak hatósági vizsgálata nyomán eljárás indult a rádió szolgáltatója ellen. A vizsgálat szerint a csatorna az elemzett időszakban alulteljesítette a közszolgálati műsorszámokra előírt napi és heti arányt, emellett az irányadó törvényi előírásokat sem teljesítette. A médiatanács a jogsértések miatt bírságot szabott ki a médiaszolgáltatóra - írták.



Közölték azt is, a médiatanács véglegesítette a Zalaegerszeg 95,1 MHz és 95,8 MHz frekvenciák pályázati felhívásait. Az előbbi frekvencián jelenleg a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. működtet rádiószolgáltatást, míg az utóbbit a Radio Plus Kft. üzemelteti. Mindkét jogosultság 2023 júniusában jár le véglegesen.



A kereskedelmi jellegű pályázati felhívások péntektől olvashatók a hatóság honlapján - áll a közleményben.