Orbán egy régi mémmel üzente meg, hogy nem találja Donald Trumpot a Twitteren

Mint ismeretes, elindult Orbán Viktor Twitter-oldala, ahol a magyar miniszterelnök "szabadságharcos, férj, apa, nagyapa, Magyarország miniszterelnöke" szerepben, angol nyelvű tweetekben osztja meg a jövőben vélhetően legfontosabb gondolatait.



Nem sokkal a regisztráció után Orbán már meg is emlékezett arról, hogy egy napja jelen van a Twitteren, mindezt úgy, hogy Donald Trumpot is megszólította egy régi mémmel.

After my first day on Twitter, there's one question on my mind. Where is my good friend, @realDonaldTrump? pic.twitter.com/vCzWfAy2sh