'Azért lettem tanár, hogy ott lehessek a gyerekek mellett' - nem bírta sokáig tanítás nélkül Palya Tamás

A Kölcsey Ferenc Gimnázium egyik kirúgott tanára egy hétig bírta tanítás nélkül. 2022.10.11 07:54 ma.hu

Korábban azt mondta, kivonul a közoktatásból, most mégis tanári állást keres, tíz ajánlatot már kapott is. A polgári engedetlenségben részt vevő tanárokat fenyegető levelek miatt hétfőn dunakeszin és egy budai tankerületi központnál is több száz diák és szülő tiltakozott.