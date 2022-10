Demonstráció

Rengetegen tiltakoztak az orosz nagykövetség előtt - képek

Hétfő délután 4 órára szervezett tüntetést a budapesti orosz nagykövetség elé az Ukrán Egység nevű mozgalom. Mindezt azért, mert hétvégén támadás érte a Krímbe vezető hidat - amelyet ukrán részről eddig még nem ismertek el -, hétfő reggel pedig több nyugat-ukrajnai nagyvárost ért rakétacsapás, köztük Kijevet és Lvivet.



A beszámolók szerint nagyjából kétszázan gyűltek össze a demonstráción, közülük sokan ukrán nemzeti színű zászlót, valamint plakátot vittek magukkal.



Információk szerint a tüntetők ígéretet kaptak arra, hogy amennyiben eléri a kétszázat a tiltakozáson részt vevők száma, a rendőrség lezárja a Bajza utcához közeli szervizutat. A lezárást végül 16.45 körül el is kezdték.



Petrovszka Viktória, az esemény egyik szervezője elmondta, hogy eredetileg ötvenfős demonstrációt jelentett be. Szerinte az ukránok hazaszeretetét nem lehet letörni, ők ugyanis feladatként élik meg saját hazájuk védelmét. Arra ugyanakkor nem számít, hogy bármit is elérnek a mostani demonstrációval, ám szerinte így sem lehet szó nélkül hagyni az orosz rakétázást.