Újabb tankerület előtt tüntetnek a tanárok kirúgása ellen

Újabb tankerület előtt tüntetnek a tanárok kirúgása ellen

A Közép-Budai Tankerület előtt, a Fő utcában tüntetnek a szülők, hogy ne rúgják ki a gyerekeik tanárait. 2022.10.10

A tüntetés apropója, hogy a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium tantestületének több mint a fele kapott figyelmeztetést a tankerületi vezetőtől, Hajnissné Anda Évától, amelyben kirúgással fenyegette meg a tanárokat, amiért múlt szerdán polgári engedetlenségi akció keretében nem vették fel a munkát. De nemcsak a rákóczis tanárok, hanem a tankerület más intézményeiben is kaptak figyelmeztetést a pedagógusok, mert tanítás helyett az élőláncos tüntetésen vettek részt. A tankerülethez az I., II. és XII. kerületi általános iskolák és gimnáziumok tartoznak, több mint kétezer tanárral - írja a 24.hu.



A nyolckor kezdődő tüntetésen a szülők üzeneteket ragasztottak a tankerület épületének falára: "Elég a fenyegető levelekből!"," a sztrájk alapjog", de felteszik a kérdést a tankerület dolgozóinak is, hogy "tudtok-e még tükörbe nézni?"



A Fő utcát ellepték a tüntetők, az autók visszatolattak, leállt a forgalom.



"Nincs hatalmad felettem" - skandálja a tömeg, majd azt kiabálták a tankerületi igazgatónak, hogy "Éva, gyere ki!"



A petíciót már a tüntetés elején átadták, nagyon sokan ezután érkeztek csak a helyszínre, ezért felolvasták a petíciójukat.

Íme a petíció szövege:

Tisztelt Közalkalmazott!



Sajnálattal értesültünk arról, hogy Ön a múlt héten olyan levelet küldött tanárainknak, melyben súlyos következményekkel - mondjuk ki - kirúgással fenyegeti őket, ha továbbra is fel merik emelni a hangjukat, azaz ha nem az iskolában veszik fel a munkát, hanem a társadalom nyilvánossága előtt tanítanak.



Gyermekeink érdekeit és tanuláshoz való jogát semmi nem segítené jobban, mint az, ha emelt fővel járó, munkáltatójuk által is megbecsült, tisztességesen megfizetett, motivált tanárok taníthatnák őket, rendezett, jól felszerelt, tiszta és karbantartott környezetben.



Önnek, mint tankerületi igazgatónak, ezen feltételek megteremtéséért kell dolgoznia és ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget, azzal korlátozza a tanulók tankötelezettségének teljesítését! Mi itt mindannyian jól tudjuk, hogy ebből ma sajnos nagyon kevés valósul meg. Azt a keveset is jórészt a mára már végsőkig elkeseredett, de elhivatottságból még mindig tanító tanárainknak illetve az egyre nagyobb anyagi terhet vállaló szülőknek köszönhetjük, akik gyakran az állam és a fenntartó, azaz a Klebelsberg Központ helyébe lépve biztosítják a tanításhoz szükséges eszközöket és feltételeket.



A tanárokat érintő adminisztrációs terhek folyamatosan növekednek, nem kis részben az egyre súlyosbodó tanárhiány miatt a felelősség rajtuk óriási, és az elvárások sem kevésbé, miszerint a gyermekeinkből a tananyagot elsajátító, gondolkodni, a társadalomba beilleszkedni képes felnőttek legyenek. A pedagógusok ugyan már hosszú évek óta igyekeznek konstruktív módon párbeszédet kezdeményezni a kormányzattal az oktatást érintő súlyos és sokrétű problémák megoldása érdekében, a javaslataik mindannyiszor süket fülekre találtak.



Miután idén februárban a kormány gyakorlatilag megvonta a sztrájkjogot a tanároktól, a polgári engedetlenségi akció maradt meg utolsó eszközként a tanárok és diákok érdekeinek érvényesítése érdekében. Erkölcsileg elfogadhatatlannak tartjuk, hogy emiatt kirúgással büntesse a Klebelsberg Központ a hangjukat felemelő tanárokat!