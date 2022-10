Politika-kormány

Külföldieknek szóló podcastot indít Kovács Zoltán

Új podcastot indít a Magyarország iránt érdeklődő külföldi közönségnek The Bold Truth About Hungary címmel Kovács Zoltán. 2022.10.08 19:23 MTI

A nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár szombaton Facebook oldalán és a Twitteren azt írta, hogy meghívott vendégeivel a hagyományos kormányzati kommunikáció nyújtotta kereteket némileg átlépve mutatják majd be a magyar álláspontot.



Kovács Zoltán az MTI-nek elmondta: az elmúlt 12 évben oly sok formában próbálták elmondani, hogyan vélekedünk és gondolkodunk a világról, a politikáról, mégis sokan úgy tesznek, mintha nem értenék.



"A külföldieknek ezért most egy újabb platformon mondjuk el külföldiül" - fogalmazott a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár, hozzátéve: most már aztán végképp nem mondhatják azt, hogy nem értik, miről beszélünk és hogyan gondolkodunk a világról.



Tájékoztatása szerint a témák között szerepelnek majd többek között az uniós pénzek, a nemzetpolitika vagy akár a szomszédban zajló háború.