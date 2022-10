Energiaválság

Átadták a Greenergy-csoport paksi naperőművét

Dajbukát László Levente, az energiaipari cég vezérigazgatója az átadáson elmondta, a 20 hektáros területen megvalósult létesítményben 21 ezer fotovoltaikus modult és 44 invertert helyeztek el, az erőmű az első évben 17 gigawattóra áramot termel majd.



Az 5500 háztartás átlagos fogyasztását előállító naperőműben egytengelyes, nappályakövető rögzítő rendszert használnak, amely éves szinten 15-20 százalékkal magasabb napenergia-hasznosítást és kiegyensúlyozottabb termelést tesz lehetővé - mondta a cégvezető.



Megjegyezte: a beruházás csökkenti az ország energiafüggőségét; a cégcsoport célja, hogy a kiterjedt földgáz alapú erőműportfólióján túl szél- és naperőművekből, energiatárolókból álló üzletágat is felépítsen - tette hozzá.



A társaság közleménye szerint a beruházást az MNB Növekedési kötvényprogramjának keretében bevont, 5,7 milliárd forintos tőkéből finanszírozták, amely 2021-ben a cég első nyilvános vállalati kötvénykibocsátása volt.



Dajbukát László Levente felidézte, a 2007-ben alapított cég egy amerikai tőkealap segítségével kezdett erőműépítésbe, 2010-ben adták át az első, két megawattos szélerőművét Sopron mellett. 2020-ban a társaságban a KÉSZ-csoport többségi részesedést szerzett, ezzel száz százalékban nemzeti tulajdonba került - mondta a vezérigazgató.



Arra is kitért, hogy a Greenergy jelentős kapacitásbővítést tervez az energiatermelésben és -tárolásban úgy, hogy ne okozzon hálózati és szabályozási anomáliát.



Közölte: a cég következő, négy megawattos naperőműve Kiskunfélegyházán 2023-ban készül el. A társaság gázmotoros erőműveinek kapacitása 50 megawatt, erőműveinek termelése mintegy 200 gigawattóra évente.



A Greenergy több, alacsony kibocsátású, decentralizált erőművel rendelkezik, vagy üzemelteti azokat. A kiserőművek villamosenergia-termelését a cég saját erőműszabályzó központja aggregálja és vezérli, így a létesítmények egy virtuális nagyerőműként jelennek meg a villamosenergia- és rendszerszabályozási piacon.



A vezérigazgató az MTI-nek elmondta: a tervek között szerepel egy 20 megawattos naperőmű építése is, amelynek a helyszínét egyelőre még nem hozzák nyilvánosságra.



A Greenergy Holding Vagyonkezelő Zrt. 2021-ben 10,5 milliárd forint nettó árbevételt és egymilliárd forint adózott eredményt ért el. A cégvezető közlése szerint a portfólió bővülésének és az energiaárak növekedésének köszönhetően az idén várhatóan megkétszerezik az árbevételt.