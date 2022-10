Háború

Tüntetők kifütyülték és pfujolták Orbán Viktort Prágában - videó

A prágai EU-csúcson több tucatnyian tüntettek erős uniót követelő és a vétókat ellenző jelszavakkal. Nem hagyták szó nélkül a magyar miniszterelnök érkezését. 2022.10.07 15:40 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Néhány tucat tüntető várta ukrán zászlókkal és táblákkal a prágai informális uniós csúcsra érkező állam- és kormányfőket pénteken. A tüntetők „Nem a vétókra” feliratú táblákkal és „Erős uniót!” rigmusokkal fogadták a cseh fővárosban a csúcstalálkozó résztvevőit.



A fenti videón második részében jól látszik, hogy az EU két legnagyobb gazdaságának vezetője, Emmanuel Macron francia elnök és Olaf Scholz német kancellár Mark Rutte holland miniszterelnök társaságában gyalogosan érkezik. A tüntetők szinte tudomást sem vesznek róluk.



Orbán Viktor az utolsók között, egyedül érkezett, őt már nem fogadták ilyen barátságosan. Ahogy kiszállt kisbuszából, a tüntetők füttykoncertjére kellett bevonulnia a találkozó helyszínére. Ahogy a fenti videó első felében látható, Orbán a sajtó képviselői előtt a hátulról érkező füttykoncert és pfujolás közepette sétál végig.



Szinte az összes vezető nyilatkozott a jelenlévő újságíróknak, Orbán Viktor azonban ahogy csütörtökön, úgy a találkozó pénteki napján sem állt szóba a nemzetközi sajtóval. Csütörtök este Facebook-videóban beszélt arról, hogy az energiaárak szinte megfizethetetlenek, amit szerinte a magyar kormány által is megszavazott uniós szankciók okoznak. Megjegyezte azt is, hogy Oroszország egyáltalán nem esett térdre, az európai gazdaságok viszont elvéreznek, ezért a szankciós politikán változtatni kell.



Prágában pénteken az EU 27 tagállamának állam- és kormányfői tanácskoznak az energiaválságról és arról is, hogy bevezessenek-e gázársapkát az orosz gázra. Vlagyimir Putyin orosz elnök már korábban közölte, hogy ebben az esetben minden európai gázszállítást azonnal leállítanak. A magyar kormány azt jelezte, hogy ilyen javaslatról tárgyalni sem hajlandók.



A találkozó csütörtöki napján Európa és a szomszédos régiók minden vezetője részt vett, csak Oroszországot és Fehéroroszországot nem hívták meg a találkozóra.