A sztrájkbizottság összehívását és oktatási kormánybiztos kinevezését kérik a pedagógus szakszervezetek

A sztrájkbizottság ülésének jövő heti összehívását, valamint az "oktatás minden területéhez értő" kormánybiztos kinevezését kéri a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) az Orbán Viktor miniszterelnöknek küldött nyílt levélben.



A pénteken az MTI-hez is eljuttatott levélben a szakszervezetek felidézték, a kormány - saját bevallása szerint - azért nem tárgyal az érdekképviseleti szervekkel, mert várja az Európai Bizottság döntését a béremelés finanszírozásáról. A sztrájkbizottság szerint azonban a kormány az állami költségvetésből is megkezdheti az "érdemi béremelések" azonnali kifizetését, ezért jelezték, hogy a jövőben nem fogadják el azt az érvet, "miszerint a baloldal, továbbá Brüsszel akadályozza az oktatásban dolgozók bérének emelését".



A PSZ és a PDSZ azt is kéri, hogy a miniszterelnök "haladéktalanul nevezzen ki olyan, az oktatás minden területéhez értő és az elmúlt időszak kudarcaihoz nem köthető" kormánybiztost, akivel a szakmai párbeszédet folytathatnak az oktatás strukturális átalakításáról, a pedagógushiány megszüntetéséről, a munkaterhek csökkentéséről, a Nemzeti Alaptanterv felülvizsgálatáról és a közoktatás modernizációjáról, ezen témák megvitatása ugyanis "nem tűr halasztást".