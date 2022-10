ENSZ

Kőrösi Csaba: a háborús logika mindent megfordított

Olyan bonyolult és összetett válságban van a világ, amelyhez hasonlót a II. világháború óta nem látott, emiatt az ENSZ annak a fontossági sorrendnek a szem előtt tartásával, amely alapján eddig dolgozott, nem fogja tudni megváltoztatni a világ dolgainak alakulását, tehát e sorrend komoly átgondolására van szükség - jelentette ki az ENSZ Közgyűlésének magyar elnöke a közmédiának adott interjúban.



A világ vezetői vízválasztónak látják a jelen időszakot - számolt tapasztalatairól Kőrösi Csaba, aki szeptember 12-én vette át az ENSZ egyik vezető testületének irányítását. Ennek az új fejezetnek "nem igazán jók a paraméterei" a benne lévő válságok súlyossága, összetettsége, következményei, a problémákra adott nemzeti válaszok miatt, beleértve ebbe a háborúkat és a nukleáris fegyverekkel való fenyegetést is - mondta, és hozzátette: egy új "létezési közeg" alakult ki a világ országai számára, ezért meg kell találni a közös válaszokat, legalább a legsúlyosabb kérdésekre.



Kőrösi Csaba felhívta a figyelmet arra, hogy mint minden nagy szervezetben, az ENSZ-ben is megvan annak a veszélye, hogy miután elhangzottak a nagy beszédek, minden az addig megszokott módon megy tovább. Jelenlegi legfontosabb feladatának nevezte, hogy végigjárja az ENSZ hat nagy főbiztosságának nyitó tanácskozásait, és felhívja a figyelmüket arra, hogy változtatni kell az eddigi működési módszeren, mert azzal a jelenlegi válságból nem lehet kijutni.



Biztatónak mondta viszont, hogy eddig kivétel nélkül mindenki támogatásáról biztosította őt a közgyűlési elnöki program megvalósításában.



A világban jelenleg zajló körülbelül 30 fegyveres konfliktus között kétségtelenül a legsúlyosabb az ukrajnai háború, amely csak az élelmiszerbiztonsági vonatkozását tekintve 1,2 milliárd ember élelmiszer-ellátására van befolyással - mutatott rá egy közelmúltban készült ENSZ-felmérés alapján a magyar diplomata.



Ismét elmondta, hogy ez a háború szembe megy a nemzetközi joggal, ellentétes az ENSZ Alapokmányával, már kirobbannia sem lett volna szabad, és nagyon sürgősen meg kell állítani.



Hangsúlyozta, hogy most egyszerre kell a jelen válságainak kezelésén és az átmeneten dolgozni, az egyiken az múlik, hogy miként éli túl a világ a következő 1-2 évet, a másikon pedig az, hogy miként lehet a jelen és a jövő generációk számára is elfogadható életet teremteni.



A fenntartható világ megteremtésére való törekvés békét feltételez, de ha egy társadalom hétköznapjait háború tölti ki, akkor a cél az összes érintett társadalomban a túlélésre szorítkozik - mutatott rá.

Kőrösi Csaba kiemelte, hogy a fenntarthatóság mint szempont átmentileg háttérbe szorult, hiszen amikor az energiahordozókat fegyverként kezdik használni, akkor nem az a lényeg, hogy mennyi szén-dioxidot fog kibocsátani egy adott ország vagy térség az energiafelhasználásával, hanem hogy legyen energiaforrás. Ezért idén a tavalyihoz képest is romlani fog a helyzet a klímavédelmet tekintve, holott már régen jelentős előrelépésre lett volna szükség a klímavédelemben, csakhogy a háborús logika mindent megfordított - fejtette ki az ENSZ Közgyűlésének magyar elnöke a közmédiának adott interjúban.