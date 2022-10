Diplomácia

Orbán Viktor és Václav Klaus találkozója - Újra kell gondolni a szankciós politikát!

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Orbán Viktor miniszterelnök Prágában megbeszélést folytatott Václav Klaus korábbi cseh államfővel - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke csütörtökön.



A Václav Klaus Intézet épületében megtartott tárgyaláson az orosz-ukrán háborúról és a nyomában kialakult migrációs és gazdasági válságról, az áremelkedésekről és az energiahiányról is szó volt.



Orbán Viktor elmondta: az elhibázott brüsszeli szankciós politikát újra kell gondolni, mert a szankciók nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. A háború nem ért véget, az árak Európában elszálltak, Oroszország ugyanakkor jól keres a kialakult helyzeten - fejtette ki.



Orbán Viktor és Václav Klaus kötetlen beszélgetést folytattak a rendszerváltás utáni közép-európai politikai és gazdasági folyamatokról, felidézve az ezzel kapcsolatos személyes emlékeiket is.



A magyar miniszterelnök a prágai EU-csúcstalálkozót megelőzően Andrej Babis korábbi cseh kormányfővel, az ANO mozgalom elnökével is tárgyalt - ismertette Havasi Bertalan.