Tordai Bencét és Jámbor Andrást is elrángatták a rendőrök egy kilakoltatás elleni élőláncról, Tordai ujja eltörött

Egy 67 éves nő kilakoltatása miatt rendőri intézkedés zajlott az V. kerületben, mivel a helyszínen tiltakozók élőlánccal próbálták megakadályozni a végrehajtást. 2022.10.06 17:01 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az élőlánchoz több országgyűlési képviselő is csatlakozott, így a párbeszédes Tordai Bence, Jámbor András és az LMP-s Csárdi Antal, akiket a rendőrök szintén igyekeznek kirángatni az élőláncból, és elvinni őket a területről.



Tordai Bence felhívta a rendőrök figyelmét, hogy országgyűlési képviselővel szemben készülnek erőszakot alkalmazni, de ennek ellenére Jámbor Andrással együtt elrángatták a lépcsőházból - írja a 24.hu.



Tordai Bence a Facebookon azt írta, hogy a rendőri intézkedés közben eltört az ujja.



Jámbor a Facebook-oldalán így számolt be az eseményekről: "Negyedórás birkózás után lerántottak a rendőrök a lépcsőn! 40 perc alatt eddig 4 embert köztük engem és Tordai Bencét tudták kiszedni. Még több mint 20 aktivista társunk fent van, köztük Csárdi Antal akit egyelőre nem tudnak lehámozni a korlátról! A milliárdos ingatlanmutyik kerületében a Fidesz így tesz hajléktalanná 300 ezer forintért egy nőt, akinek kifizetnék a tartozását!"



"Ne tegyétek utcára Zsuzsát!" és "Ne legyetek kegyetlenek!" - skandálták a tiltakozók.



Végül azonban a rendőrök eltávolították az élőláncot alkotó aktivistákat a helyszínről, és a nőnek is el kellett hagyni lakását. Zsuzsa egyelőre a Magyar Evangélikus Testvérközösség átmeneti szállására fog kerülni.

A Város Mindenkié (AVM) aktivistái szerint az önkormányzat úgy tenné utcára az egyedülálló, krónikus beteg idős hölgyet, hogy a Fővárosi Közgyűlés szeptember 28-i ülésén Szentgyörgyvölgyi Péter fideszes polgármester is megszavazta a kilakoltatások felfüggesztéséről szóló fővárosi határozatot.



A kilakoltatásban érintett nő még 2013-ban kötött határozott idejű lakáshasználati szerződését az önkormányzattal, azt azonban a tulajdonos kisösszegű díjhátralék miatt 2016 novemberében felmondta, és 2018-ban bírósági úton is intézkedett a lakás kiürítéséről.

Az AVM megkereste az önkormányzatot, és felajánlotta a fennálló lakáshasználati és fűtési díjhátralék alapítványi támogatások segítségével való kiegyenlítését, továbbá tekintettel a polgármester által nemrég elfogadott határozati javaslatra, felszólították Szentgyörgyvölgyi Pétert a kilakoltatás felfüggesztésére. Az önkormányzat keddi válaszlevelében elutasította az AVM megoldási javaslatát.

Belváros: a bérlő nem volt együttműködő

A belvárosi önkormányzat közleményében azt írta, az V. kerületben lakáskiürítési végrehajtásra csak a legvégső esetben kerül sor. "Jelen lakáskiürítési eljárást nem csupán a felgyülemlett díjhátralék tette elkerülhetetlenné, hanem az is, hogy a bérlő hozzáállását mind az önkormányzattal, mind a lakóközösséggel az együttműködés teljes hiánya jellemzi, valamint a közösségi együttélés legalapvetőbb szabályainak sem tesz eleget, ezáltal megkeserítve a társasház lakóinak mindennapjait" - olvasható.



Kitérnek arra, hogy a bérlő lakáshasználati díja 1 814 forint havonta, ebből 150 454 forint hátralékot halmzott fel, ami 7 évnyi díjnak felel meg. Emellett az önkormányzat fűtési díjhátralékra 304 779 forintot fizetett ki a bérlő helyett, aki idén még egyetlen havi fűtésdíjat sem teljesített. Mindeközben a belváros önkormányzat 2013 augusztusától összesen 2 millió 723 ezer forint szociális támogatást nyújtott neki.



A társasház közös képviselője többször élt panasszal a bérlő viselkedése miatt, szeptemberben ázás miatt fordult ismét az önkormányzathoz, de a bérlő a bejutást akadályozta. Majd a közös képviselő közegészségügyi eljárás megindítását kérte, mivel a bérlő a háztartási hulladékát a padlástérben és a lakáshoz tartozó tárolóban gyűjti.



A bérlő szeptember 22-én kelt, a végrehajtás felfüggesztése iránti kérelmét a bíróság elutasította - közölte az V. kerület, megjegyezve, hogy az önkormányzatnak az Oltalom Karitatív Egyesülettel ellátási szerződése van, így a bérlő ott kezdeményezheti felvételét, vagyis amennyiben együttműködik az Oltalommal, akkor a szállása biztosított.