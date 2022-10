Tragédia

Indiai gyártmányú köhögés elleni szirupok 66 gyermeket öltek meg Gambiában

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) figyelmeztetést adott ki négy indiai gyártású köhögés elleni szirupot célozva, arra utalva, hogy ezek "potenciálisan összefüggésbe hozhatók a gyermekek akut vesekárosodásával és 66 gyermek halálával" Gambiában.



A Haryana állam Sonepat körzetében a Maiden Pharmaceutical Limited által gyártott négy köhögés elleni szirup a Promethazine Oral Solution, a Kofexmalin Baby Cough Syrup, a Makoff Baby Cough Syrup és a Magrip N Cold Syrup.



"A négy termék mindegyikéből vett minták laboratóriumi elemzése megerősíti, hogy elfogadhatatlan mennyiségű dietilénglikolt és etilénglikolt tartalmaznak szennyezőanyagként" - áll a WHO riasztásában.



"A toxikus hatások közé tartozhat a hasi fájdalom, hányás, hasmenés, vizeletürítési képtelenség, fejfájás, megváltozott mentális állapot és akut vesekárosodás, amely végül halálhoz vezethet" - áll a WHO figyelmeztetésében.



Egy forrás a The Times of India című lapnak elmondta, hogy a Központi Gyógyszer-szabványellenőrző Szervezet azonnal felvette az ügyet Haryana állam szabályozó hatóságával.



A "pontos egy az egyben okozati összefüggést" azonban még nem közölte a WHO - tette hozzá.