Oktatás

Több szakszervezet szolidáris a PDSZ országos sztrájkjával

Fotó: MTI/Kovács Attila

Szolidaritását fejezte ki több szakszervezet a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) országos sztrájkjával, valamint a tanárokat és az őket segítők követeléseivel a Bajza Utcai Általános Iskola előtt szerda délben.



Boros Péterné, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke (MKKSZ) azt mondta: szolidárisak az elbocsátott tanárokkal. Felszólította az érintett pedagógusok munkáltatóit, hogy helyezzék vissza őket a munkájukba.



Kiállnak a közszolgálat július 1-jei, visszamenőleges hatályú, 20 százalékos, az inflációt ellentételező keresetnöveléséért, a megváltoztatott munkavédelmi és munkaegészségügyi szabályok ellen, elutasítják a 18 fokban meghatározott munkahelyi hőmérsékletet az ülőmunkát végzőknél - mondta.



Boros Péterné közölte: tisztességes megélhetést biztosító béreket, a munkabékét biztosító, egyenrangú partnerek tárgyalását lehetővé tevő, a dolgozói akarat kikényszerítésére alkalmas sztrájkjogot követelnek.



A pedagógusok polgári engedetlenségét a Orbán Viktor kormányfő és a Fidesz 2007-es kordonbontásához hasonlította, és úgy fogalmazott: a tanárok "is éltek emberi jogukkal, vállalták, hogy ezért nem kapnak fizetést, jelezték, hogy elégedetlenek a helyzetükkel, azért tették, hogy hivatásukért élhessenek és taníthassanak".



Elegünk van abból, hogy lekezelik a közszolgálat dolgozóit, hogy nincs egyeztetés a munka- és életkörülményekről, nincsenek bértárgyalások - mondta. Hozzátette: azt várják a kormányzattól, hogy emberként, ne pedig "megtakarítási egységként" kezelje a közszolgálati munkavállalókat, akiken spórolhat a béreken, a szabadságon, a fűtésen.



A kormány, az állam segítsen az önkormányzatoknak a rezsi kifizetésében, hogy ne lehetetlenüljenek el a szolgáltatások, ne zárjanak be az intézmények és ne maradjanak munka nélkül a dolgozók - mondta Boros Péterné. Hozzátette: azt is követelik, hogy legalább öt hónap legyen a munkanélküli járadék időtartama, hogy "legalább a téli túlélést segítse".



Nagy László, a Kölcsey Ferenc Gimnázium sztrájkbizottságának elnöke azt mondta: az intézményben 45 tanár lépett sztrájkba, köztük ő maga is. Hat órája lett volna, ebből négyet meg kellett tartania, egy szakórája és egy osztályfőnöki órája maradt el. "Ez nem sztrájk, így lehetetlen sztrájkolni" - fogalmazott, majd felsorolta az intézményből elbocsátott pedagógusok nevét, akik erre próbáltak rávilágítani.



"A sztrájk úgy nem fenntartható, hogy közben nem látszik" - mondta, a sztrájkjog helyreállítását és "ennek a színjátéknak a befejezését" követelve.

Komjáthy Anna, a PDSZ országos választmányi elnöke arról beszélt, hogy az előzetes jelzések alapján 13-14 ezren vesznek részt az országos sztrájkban, ez több mint 200 iskolát jelent. Szólt arról is, hogy október 14-ére újabb országos sztrájknapot hirdettek, egy éve ezen a napon fogalmazták meg a Pedagógusok Szakszervezetével (PSZ) közös követeléseiket.



"Egy éve alázzák a pedagógusokat azzal, hogy egyik követelésünket sem vették komolyan" - fogalmazott, hozzátéve: nem tárgyalnak velük arra hivatkozva, hogy amíg az Európai Bizottság válasza meg nem érkezik, kap-e pénzt Magyarország a pedagógusbérekre, nincs miről tárgyalni.



Beszámolt arról is, hogy szolidaritását fejezte ki velük az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT), a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (VDSZ) és az Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetsége (OSZSZ).



Taskovics István, a Társadalombiztosítási Dolgozók Szakszervezetének (TBDSZ) elnöke bírálta azt a takarékossági döntést, amellyel felfüggesztették annak a szabálynak az alkalmazását, amely 20-22 fok biztosítását írta elő zárt térben.



"A kormány intézkedéseinek köszönhetően a közszolgáknak eddig a legfőbb gondjuk az alulfizetettség volt, most már ehhez társul, hogy a munkahelyükből gyakorlatilag nyomortanya lett" - mondta.



Mivel a hivatalokban az ügyfélfogadó tereket sem fűtik, az "állampolgárok a kormánytisztviselőkkel együtt kénytelenek lesznek majd a gleccserreccsentő hideget elviselni" - közölte Taskovics István.



A sajtótájékoztató elején megjelentek kockás ingben a Bajza Utcai Általános Iskola tiltakozó tanárai, a sajtótájékoztatót tartó szakszervezeti vezetők pedig jelképesen ujjvégeinél levágott cérnakesztyűben tartották a tájékoztatót, utalva arra, hogy a hivatalokban és egyes iskolákban korlátozták a maximális fűtési hőmérsékletet.