Demonstráció

Ingyen hamburgert kínált a kirúgott tanároknak, feljelentették az éttermet

A tanároknak 20 százalék kedvezmény jár, míg a kirúgott tanárok ingyen fogyaszthatják a "Palyaburgert". 2022.10.05 13:17 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az egyik fővárosi gyorsétterem Palya Tamásról, a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnázium egyik kirúgott pedagógusáról nevezett el hamburgert szolidaritásból.



A Palyaburgerre a még tanító pedagógusok 20 százalékos kedvezményt kapnak, míg a kirúgott tanároknak egyáltalán nem kell érte fizetni.



Bár az étterem az akciót jó szándékból találta ki, végül megütötte a bokáját, valaki ugyanis feljelentette a céget a fogyasztóvédelemnél - írja az Index.



"Álmunkban nem gondoltuk volna, hogy azzal, hogy ajándékba kínálunk pár hamburgert azoknak a tanároknak, akik elvesztették az állásukat, az negatív érzéseket is tud kelteni. Feljelentettek minket a Fogyasztóvédelemnél, hogy miért adunk ajándék burgert a tanároknak. Megdöbbentő, hogy 2022-ben Magyarországon még mindig divat feljelenteni. Ennyire zavar valakit, hogy segíteni akarunk?" - tette fel a kérdést szerda délelőtt a gyorsétterem.



Mint ismeretes, szerdán országszerte sztrájkolnak a hazai iskolákban. Délelőtt Budapesten és vidéken is számos szolidaritási akciót tartottak, délután a fővárosban hídfoglalás is lesz.