Energiaválság

Rendkívüli, százezer forintos rezsitámogatást fizet minden dolgozójának a Mészáros Csoport

A dolgozói iránt érzett felelősségből minimum nettó százezer forintos rezsitámogatást fizet minden munkavállalójának a Mészáros Csoport - közölte a szervezet szerdán az MTI-vel.



A Mészáros Csoport azt írta, hogy a megemelkedett rezsiköltségek és a növekvő infláció okozta terhek enyhítésére szánt összeget október 15-től december végéig fizetik ki a vállalatcsoporthoz tartozó cégek.



Hozzátették, hogy a Mészáros Csoport több mint 25 ezer dolgozót foglalkoztat, az ország egyik legnagyobb munkaadója, ezzel együtt felelősséget érez értük és családjaik anyagi biztonságáért.



Ebből fakadóan a vállalatcsoport tulajdonosa és cégvezetői egyetértésben azt a döntést hozták, hogy a magas infláció, különösen az élelmiszerárak, valamint az energiaválság okozta rezsiárak jelentős megemelkedése miatt a felsővezetők kivételével minden munkavállalóját minimum nettó százezer forintos, egyszeri rezsitámogatásban részesíti - jelezték.



Ez a támogatás egy átlagfogyasztással rendelkező dolgozónak 4 havi áram- és gázszámláját fedezi - fűzték hozzá.



Mivel az egyes cégekre már önmagukban a megugró rezsiköltségek is jelentős terhet rónak, szükség esetén tulajdonosi tőkebevonással biztosítják az extra-támogatások kifizetéséhez szükséges forrást.



A Mészáros Csoport reményét fejezte ki, hogy egyre többen lesznek azok a hazai munkáltatók, amelyek ugyan maguk is küzdenek a megemelkedett energia- és alapanyagárakkal, valamint az inflációval, de pénzügyi helyzetükhöz mérten kompenzálni tudják dolgozóik megugró terheit.



Közölték azt is, hogy a Mészáros Csoport a magyar gazdaság egyik legtőkeerősebb és legnagyobb szereplőjeként a nemzetgazdaság számos stratégiai ágazatában jelen van, így a többi között az építő-, az élelmiszer-, az energiaiparban, valamint a bankszektorban, a turisztikában és a mezőgazdaságban. A csoporthoz jelenleg több mint 300 cég tartozik, amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak hazánk gazdasági teljesítményének növeléséhez - áll a közleményben.