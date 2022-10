Demonstráció

Sztrájk, élőlánc, hídfoglalás - országszerte a pedagógusokért tüntetnek

Ma van az oktatás világnapja. Ez alkalomból reggel országos pedagógussztrájk indul.



A PDSZ-nél 13 ezernél is több pedagógus jelezte a csatlakozását, a PSZ viszont időközben visszalépett a szervezéstől, mert szerintük túl kevés idejük maradt a kivitelezésre.



Várhatóan több tanár nem egész nap fog sztrájkolni, hanem a polgári engedetlenséget választja és részt vesz más akciókban - írja az Atv.



A tanárok, diákok és szülők már reggel több helyen élőlánccal vagy flashmobbal fogják felhívni a figyelmet a közoktatás problémáira. Az ország számos pontján tüntetést is bejelentettek vidéken és a fővárosban.



Emellett flashmobot is tartanak, délután hídfoglalás és este koncerttel egybekötött tüntetés várható a Kossuth téren.