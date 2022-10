Felsőoktatás

Először indított állatvédelmi posztgraduális képzést az Állatorvostudományi Egyetem

Először indított állatvédelmi, illetve állatjólléti posztgraduális képzést az Állatorvostudományi Egyetem.



A felsőoktatási intézmény kedden az MTI-vel azt közölte, hogy az oklevelet adó kurzusra végzett állatorvosok jelentkeztek, akik - sikeres záróvizsga esetén - az állatvédelmi szakállatorvosi címet használhatják.



Azt írták, az egyetem elkötelezett a felelős állattartás ügye iránt, és a növekvő társadalmi igényeket felismerve határozott a szakmai továbbképzésről.



A tananyag átfogja az interdiszciplináris tudományág valamennyi területét, egyebek mellett kiterjed a jogi szabályozásra, a hatóságok feladataira, a szakszerű állattartás követelményeire, a vadgazdálkodás előírásaira és a kapcsolódó etikai kérdésekre is.



A kurzus a különböző besorolású állatok - kedvtelésből tartott állat, haszonállat, vadon élő, kísérleti, cirkuszi állat - védelmére vonatkozó speciális ismereteket külön is tárgyalja - ismertette az egyetem.



A kurzus kiemelt célja, hogy a szakállatorvos-jelöltek elsajátítsák a pontos, hiteles szakvéleményezéshez, szaktanácsadáshoz szükséges elméleti és gyakorlati tudnivalókat. Ugyancsak hangsúlyos a hatékony és az állatvédelemben is nélkülözhetetlen kommunikációra való felkészítés. Ennek során a jelöltek esettanulmányok analizálásával ismerik meg azokat az érvelési technikákat, amelyek segítségével eredményesen működhetnek együtt a laikus állatvédőkkel - írták.