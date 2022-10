Nemzeti konzultáció

Dömötör: a gázszankciók kérdése biztosan szerepel majd a kérdőíven - videó

Rövidesen indul a szankciókról szóló nemzeti konzultáció, a kérdőíven hét kérdés lesz, és ezek között biztosan lesz egy gázszankciókra vonatkozó rész - közölte Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány Facebook-oldalán hétfőn közzétett videóban.



Ennek az az oka, hogy az ukrajnai háború kirobbanása után még egyetértés volt abban, hogy az energetikai szektorra nem terjednek ki majd az Oroszország elleni szankciók, azonban Brüsszelben fokozatosan "felülírták" ezt - mondta. Hozzátette, a júniusban elfogadott olajszankciók mellett a gázra is ki akarják terjeszteni a korlátozó intézkedéseket.



A júniusi döntés óta Európában meredek emelkedésnek indultak a gázárak és ez magával húzza az áramárakat is. Sokkal nagyobb ez az áremelkedés, mint amit a háború kirobbanása után tapasztaltunk - mutatott rá Dömötör Csaba.



Hangsúlyozta, hogy az európai életre gyakorolt következmények súlyosak: vállalkozások korlátozzák, vagy állítják le a termelést, tovább emelkedik az infláció, és minden országban drágulnak a rezsiárak.



"Vannak akik szerint a szankciók működnek. Egyes brüsszeli vezetők azt is mondják, hogy szenvedi fogunk, de majd csak túléljük valahogy" - fogalmazott.



Dömötör Csaba kijelentette: a szankciók tönkreteszik a gazdaságot, ezért mielőbbi irányváltásra van szükség.



Ha sokan kiállunk ezen vélemény mellett, akkor el is tudjuk érni, ezért is biztatunk mindenkit arra, hogy vegyen részt a nemzeti konzultációban - mondta.