Pölöskei Gáborné: a felsőoktatás követelményeit főként a gazdaság határozza meg

Egy tudásalapú gazdaságban a felsőoktatás követelményeit elsősorban a gazdaság határozza meg - jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) szakképzésért felelős helyettes államtitkára pénteken Tatabányán.



Pölöskei Gáborné az Edutus Egyetem megalakulásának harmincadik évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen azt mondta: a magyar kormány célja, hogy a fiatalok legyenek a jövő győztesei, ezért folyamatosan ösztönzi a felsőoktatás minőségét és versenyképességét javító intézkedéseket.



A helyettes államtitkár jelezte: számtalan kapcsolódási pont van a szakképzés és a felsőoktatás között, az Edutus Egyetemmel a műszaki, a kereskedelem és marketing, a turizmus és vendéglátás, valamint a gazdálkodási és menedzsment szakokra bővítették a felsőoktatási együttműködési kört.



Némethné Gál Andrea rektor felidézte, hogy az egyetem jogelődje, a Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Magyarország egyik első magán felsőoktatási intézményeként kezdte meg működését 1992-ben Tatabányán.



Az intézmény 1998 óta Budapesten és Székelyudvarhelyen is folytat képzéseket, stratégiájának központi eleme a területi expanzió és a képzési portfólió kiszélesítése a felsőoktatás mellett a felnőttképzéssel.



A harminc évvel ezelőtt alapított főiskola - amelyet 2009-től az Edutus Zrt. tart fenn - 2011-ben összeolvadt a Harsányi János Főiskolával, majd egyetemi rangot kapott. Az intézményben most 1000 hallgató tanul, a felnőttképzésben résztvevők létszáma pedig 250.



Az Edutus Egyetem - a székelyudvarhelyi tagozaton túl - felnőttképzési intézményeket működtet Balatonfüreden, Bodrogkeresztúron, Tatán és Sümegen is.



Az ünnepi szenátusi ülésen az egyetem díszpolgári címét vehette át Pölöskei Gáborné, Gíber Mihály, az AGC Glas Hungary HR-igazgatója, Balla Attila, a Digitális Jólét Nonprofit Kft. ügyvezető-helyettese és Bóka István, Balatonfüred polgármestere. Pro Universitate díjat kapott Illyés Ferenc, a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ vezetője.