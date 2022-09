Energiaválság

Palkovics: Magyarország semmi olyan kezdeményezést nem támogat, amely veszélybe sodorná az energiaellátást

Magyarország semmi olyan kezdeményezést nem támogat, amely veszélybe sodorná az energiaellátást, az uniós gázárplafon értékeléseink szerint ehhez vezetne - jelentette ki Palkovics László technológiai és ipari miniszter csütörtökön Brüsszelben az MTI-nek adott nyilatkozatában.



A miniszter elmondta: amennyiben az orosz gázszállítások leállnak, az nem csak Magyarországot, de más uniós tagállamot, például Szlovákiát is érintené, ezért jelen pillanatban az orosz gáztól való teljes függetlenedés nem vállalható.



Közölte továbbá, hogy a déli irányból érkező gáz Magyarországnak elég ahhoz, hogy a már betárolt és betárolandó gázkészlettel egészen márciusig fedezni tudja a teljes gázfogyasztást. "Amennyiben a helyzet nem változik, a tél kezelhető lesz az energiabiztonság szempontjából" - hangsúlyozta.



Palkovics László kitért a magyar energiastratégia felülvizsgálatára is. Mint mondta, a kormány elkészítette azt az energiaátmeneti tervet, amely a földgáz arányát hivatott csökkenteni az energiamixben. A 16 milliárd eurós program célja, hogy 2050-ig a magyar végfelhasználói energiamix a jelenlegi 45 százalékkal szemben kevesebb mint 10 százaléknyi gázt tartalmazzon.



"2050-re csak annyi gázt szeretnénk használni, amennyi ahhoz kell, hogy az erőműveket be lehessen indítani, ha a szükség úgy kívánja" - tette hozzá.



A miniszter a csütörtöki uniós versenyügyi tanács következtetéseire kitérve elmondta: a bizottság szeptember 19-én bemutatott javaslatát az egységes piaci vészhelyzeti eszközről elvileg minden tagállam támogatná, de a szabályozás részletei még nem ismertek. Az eszköz célja az áruk, szolgáltatások és személyek szabad áramlásának koordinálása és biztosítása válság idején is. Mint mondta, bizonyos területeken ez a fajta koordináció szükséges lehet, de először pontosan elemezni és értelmezni kell, mit jelent pontosan ez a szabályrendszer.



A miniszterek megvitatták a fenntartható termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó szabályozási javaslatot is, amelyet az Európai Bizottság tavaly tavasszal terjesztett elő. "Ezt a javaslatot is támogatja a magyar kormány, mivel Európa nyersanyag- és energiaszűkében van, így olyan termékeket kell tervezni, amelyek nem túlzottan energia- és anyagigényesek" - jelentette ki Palkovics László.