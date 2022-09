Energiaválság

Hetvennégy pontból álló takarékossági programot fogadott el a szombathelyi közgyűlés

Számításaik szerint jövőre 3,2 milliárd forint többletköltséget okoznak a városnak a megnövekedett és egyre jobban emelkedő energiaárak. 2022.09.29 20:23 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Hetvennégy pontból álló takarékossági programot fogadott el csütörtöki ülésén a szombathelyi önkormányzat közgyűlése, számításaik szerint ugyanis jövőre 3,2 milliárd forint többletköltséget okoznak a városnak a megnövekedett és egyre jobban emelkedő energiaárak.



Nemény András (Éljen Szombathely!) polgármester ismertette: a program végrehajtásától 1,2 milliárd forint megtakarítást remélnek.



A közgyűlésben ellenzékben lévő Fidesz-frakció tagjai tartózkodtak a szavazáskor. Illés Károly frakcióvezető közölte, elismerik, hogy takarékosságra szükség van, de annak egyes elemeivel nem értenek egyet; egy nappal korábban egy sajtótájékoztatón "átgondolatlannak" nevezték a tervezetet.



A polgármester az ülésen bírálta a Fidesz képviselőit, állítása szerint noha bevonták őket is a takarékossági program kidolgozásába, az erre a célra létrehozott gazdaságvédelmi munkacsoportban a kormánypárti politikusok nem fogalmazták meg ellenvéleményüket. A fideszes képviselők szerinte "központi utasításra" nem szavazták meg az előterjesztést.



Az elfogadott és az önkormányzat honlapján is hozzáférhető tervezetben az olvasható, hogy a fűtési időszakban több önkormányzati épületet is bezárnak vagy korlátozzák azok nyitvatartását, dolgozókat helyeznek át, de munkahelyeket nem szüntetnek meg.



Október 13-án bezárják például a Savaria Filmszínházat, november 1. és március 31. között zárva lesz a Smidt Múzeum, december 20. és január 30. között pedig a Weöres Sándor Színház is. Szerdától szombatig lesz látogatható fűtési szezonban a Savaria Múzeum, a Szombathelyi Képtár, a Schrammel-gyűjtemény és az Iseum.



Nem nyit ki télen Szombathelyen a városi műjégpálya, jövőre a városi uszoda nagymedencéje a téli időszakban nem üzemel majd, az új részben lévő 33 méteres medencét használhatják a látogatók és a sportegyesületek. Emellett két Celsius-fokkal csökkentik az Aréna Savaria Sportcsarnok hőmérsékletét és nem lesz világítás a Sugár úti futópályán.



A Savaria Szimfonikus Zenekar télre a Művelődési és Sportházba költözik át, heti három napot tart nyitva a Berzsenyi Dániel Könyvtár, két fiókkönytárat pedig átmenetileg bezárnak.



A tervezet szerint az óvodákban és bölcsődékben 22 fok lesz, de a szünetekben nem mindegyik lesz nyitva, központi ügyeletet tartanak majd. A négyből egy nyugdíjasklubot ideiglenesen bezárnak, hétvégente és ünnepnapokon pedig csak ételelvitelre lesz lehetőség.



A megtakarítási csomag ingatlanértékesítést is előirányoz, az ezekből befolyó bevételeket a tervezet szerint szintén a rezsiköltségek csökkentésére kívánják fordítani.

A képviselők úgy látják, az elfogadott takarékossági program csak enyhíti, de nem oldja meg az energiaárak emelkedéséből eredő problémákat, hiszen egyelőre azt sem tudják megmondani, hogy például a távhő esetében intézménytípusoktól függően hányszoros drágulással számolhatnak az önkormányzatok, és egyelőre az is bizonytalan, jövőre mennyibe kerül majd a közvilágítás.



Nemény András polgármester azt hangoztatta: sokat segítene, ha a kormányzat felfüggesztené a szolidaritási adó fizetésének kötelezettségét, illetve legalább részben visszakapnák az önkormányzatok a gépjárműadóból származó bevételeket.