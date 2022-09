Energiaválság

BM: 2374 önkormányzat kap támogatást a szociális tüzelőanyag-programban

A szociális tüzelőanyag-pályázatra 2374 települési önkormányzat nyújtott be érvényes támogatási igényt, ezzel várhatóan 180-190 ezer család kap a téli tüzelője beszerzéséhez segítséget - tájékoztatta a Belügyminisztérium csütörtökön az MTI-t.



A szankciós energiaválság miatt elindított hatóságiárastűzifa-program mellett a kormány idén is biztosít ingyenesen is tűzifát a kistelepülésen élő rászorulóknak, erre a kormány ötmilliárd forintot fordít - közölték.



A pályázatok beadási határideje augusztus 31. volt, az önkormányzatok a tüzelőanyagot legkésőbb jövő február 15-éig oszthatják ki a rászorulóknak, a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása pedig március 31-éig történhet meg. A tűzifa, valamint a szén szállításából - ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is - származó költségek az önkormányzatokat terhelik.



A szociális tüzelőanyag-program 2011 óta működik, az ötezer lakosúnál kisebb településeken élőket segíti.