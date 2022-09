Energiaválság

Beépítésre kész az első magyar ipari zöldhidrogén-projekt kompresszora

Az elektrolizáló által előállított hidrogén egyrészt földgázba keverve a Magyar Földgáztároló Zrt. saját gázmotorjaiban, kazánjaiban hasznosul, így csökkentve a technológia szén-dioxid-kibocsátását. 2022.09.29 14:20 MTI

A napokban készítik elő a beépítéshez az egyik legjelentősebb hazai ipari zöldhidrogén-projekthez, az Akvamarinhoz alkalmazott hidrogénkompresszort a Ganzair Kompresszortechnika Kft. kiskunhalasi üzemében - közölte a társaság csütörtökön az MTI-vel.



Az MVM csoport tagjaként a Magyar Földgáztároló Zrt. négy földalatti gáztárolójából a kardoskútit vonja be egy kísérleti projektbe, az Akvamarinba, amelynek keretében egy 2,5 megawatt összteljesítményű elektrolizáló és nyomásfokozó rendszer, a hozzá tartozó hidrogéngáz-előkészítő, nagynyomású tartályos gáztároló és a hidrogént a földgázba keverő, adagoló technológia épül ki.



Az elektrolizáló által előállított hidrogén egyrészt földgázba keverve a Magyar Földgáztároló Zrt. saját gázmotorjaiban, kazánjaiban hasznosul, így csökkentve a technológia szén-dioxid-kibocsátását. Másrészt a közvetlen energetikai felhasználáson túl cél az is, hogy ipari méretű kísérletet folytassanak a hidrogén föld alatti gáztárolóban 100 bar feletti nyomáson történő hosszú távú tárolására. Eközben vizsgálni fogják a nagynyomású hidrogén hatását a felszíni technológiai berendezésekre, a helyi gázhálózatra, a föld alatti gáztároló geológiai szerkezetére.



A 2021 tavaszán elfogadott magyar hidrogénstratégia egyik fontos célja, hogy a hazai földgáztartalékhoz 5-10 százalékos mértékben zöld hidrogént keverjenek. Ez nem módosítja a lakossági földgáz fizikai jellemzőit, ugyanakkor jótékony hatással bír az ország energiafüggőségének csökkentésére és karbonsemlegességi céljainak elérésére.



A beruházás kettős eredménnyel kecsegtet. Egyrészt a földgáz-infrastruktúrában tárolt, továbbított hidrogénről értékes műszaki információk származhatnak, másfelől a villamosenergia-rendszer kiegyensúlyozásához is hozzájárul. A csúcsidőn kívül termelt villamos árammal elektrolizált hidrogén eltárolható és később ismét villamos árammá alakítható.



A hidrogénkompresszor a Ganzair Kompresszortechnika Kft. kiskunhalasi üzeméből kerül majd a Magyar Földgáztároló Zrt. kardoskúti telephelyére, ahol az Akvamarin hidrogéntermelő és -tároló beruházás létesül.



Kopasz Fabiola, a Ganzair Kompresszortechnika Kft. stratégiai és üzletfejlesztési igazgatóhelyettese elmondta: a kardoskúti fejlesztésből a Ganzair által megpályázott és elnyert beruházás értéke 1,8 milliárd forint.



A beszállító, a Ganzair Kompresszortechnika Kft. egyúttal nagy erőkkel fejleszti kiskunhalasi bázisát, amely idővel sorozatgyártásra is alkalmas lehet, amivel hozzájárul a megújuló energiaforrások részarányának növeléséhez a magyar energiamixben.



A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a csaknem száz munkavállalót foglalkoztató kiskunhalasi Ganzair Kompresszortechnika Kft. árbevétele 2021-ben közel 4,5 milliárd forintra nőtt az előző évi 3,9 milliárd forintról, amelynek közel negyede exportértékesítésből származott. A vállalkozás adózott eredménye ugyanebben az időszakban 618 millió forintról 403 millió forintra csökkent.