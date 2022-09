Fővárosi Közgyűlés

Előrehozák a budapesti téli kilakoltatási moratóriumot

Előrehozták az eredetileg november 15-tel kezdődő téli kilakoltatási moratórium kezdetét a fővárosi önkormányzati bérlakások bérlőinél, a folyamatban lévő kilakoltatásokat felfüggesztik - döntött a Fővárosi Közgyűlés szerdán.



Karácsony Gergely főpolgármester javaslatát egyhangúlag támogatta a testület.



A döntés értelmében a fővárosi önkormányzat önként vállalta, hogy 2023. április 30-ig magánszemély esetében - mint végrehajtást kérő - nem kezdeményezi lakóingatlan kiürítését, valamint kezdeményezi az esetlegesen folyamatban levő végrehajtási eljárás felfüggesztését.



A fővárosi önkormányzat kezdeményezi a kerületi önkormányzatoknál, hogy ugyanígy járjanak el az általuk indított végrehajtási eljárások tekintetében.



Karácsony Gergely azt hangsúlyozta, az energia- és gazdasági válság súlyosan érinti a szociális intézményeket, amelyek a "lakhatást nélkülöző" budapestieknek segítenek, és ebben helyzetben különösen fontos, hogy minél kevesebb embernek szűnjön meg a lakhatása.



Mint az előterjesztésben fogalmaztak, "a jelenlegi válsághelyzetben morálisan igazolhatatlan az utcára tenni önkormányzati bérlakások bérlőit, még akkor is, ha élethelyzetük miatt fizetési késedelembe estek".



Mindez nem pusztán erkölcsi parancs az elesettekkel szemben, hanem a társadalmi költség szempontjából is optimális megoldás, hiszen az egyébként is elképesztő anyagi nehézségekkel küzdő hajléktalan-ellátás működőképességét veszélyeztetné, ha ott tömegesen jelennének meg kilakoltatott polgártársaink, hiszen így kiszorítanának olyan ellátottakat, akik az utcára kényszerülnének, ami még a szerencsés lakhatási helyzetben levő számára sem kielégítő helyzetet eredményezne - olvasható.



Ugyancsak a főpolgármester javaslatára, egy másik előterjesztés kiegészítéseként a képviselők egyhangúlag döntöttek arról, hogy 200 millió forintos támogatást adnak a Menhely Alapítványnak, kifejezetten a rászorulókat ellátó civil szervezet rezsitámogatására.



A jelenlegi energiapiaci helyzetre reagálva a testület döntött arról, hogy a díszkivilágítás üzemideje rugalmasan alakítható legyen. A közvilágítási rendelet jelenleg is lehetőséget ad arra, hogy a főpolgármester - kérelemre - 30 napig a díszkivilágítás eltérő üzemeltetéséről döntsön, ugyanakkor az elfogadott javaslat szerint különleges jogrend, így a jelenleg is fennálló veszélyhelyzet idejére ezt a lehetőséget a harmincnapos időkorlát nélkül is biztosítják.



A Fővárosi Közgyűlés kimondta egyetértését, hogy Budapest egyesítésének 150. évfordulójához kapcsolódóan november 17. és 2024. november 17. között jubileumi rendezvénysorozat valósuljon meg.

Hassay Zsófia (Fidesz-KDNP) az előterjesztés vitájában hiányolta a részleteket és azt mondta, hogy a javaslat "egy erősen gondolatébresztő" anyag, de koncepciót nem látni.



Karácsony Gergely közölte, az évforduló tiszteletére létrehoznak egy rózsakertet, amely kifejezi, hogy Budapest az egész nemzet polgáraiért felelősséggel viseltetik.



A testület további öt évvel, 2027. október közepéig meghosszabbította a Budapest Parkot üzemeltető Kultúrpark Zrt. hosszú távú közterület-használati engedélyét.



Borbély Lénárd (Fidesz-KDNP) csepeli polgármester a terület közlekedésbiztonsági problémáira hívta fel a figyelmet. Erre Karácsony Gergely azt válaszolta, hogy arra valóban megoldást kell találni. Közölte azt is, hogy a terület használatért négyszer annyit fizetnek mint korábban.



A képviselők a Vörösmarty tér, a Podmaniczky Frigyes tér, a Széchenyi tér és a József Attila utca átadása miatt rendezték az ingatlanok fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos költségeket és bevételeket az átadás napja és szeptember 30. között, ugyanis azok augusztus elsejével ingyenesen az állam tulajdonába kerültek, majd az V. kerület ingyenes vagyonkezelésébe adták.



Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes kiemelte: a fővárosi önkormányzat szerint az "einstand" alaptörvény-ellenes, a területek elvételébe nem nyugszanak bele, azonban amíg azt az arra jogosult szerv meg nem változtatja, addig a jogszabályban foglaltak végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell tenni, hogy tiszta legyen a jogi helyzet.



A Fővárosi Közgyűlés 191 millió forinttal támogatta a Twist Olivér Alapítvány az Oikos Segítőházzal közösen benyújtott pályázatát, amelyben azt vállalták, hogy a Fóti úti saját tulajdonú ingatlanon kilenc-tizenegy, utcán élő szenvedélybetegek és/vagy pszichiátriai betegek elhelyezésére szolgáló intézményt építtet. Ezt a fővárosi közösségi költségvetésből finanszírozzák.



A Széll Kálmán téren a II. kerület támogatásával kihelyezett hulladékgyűjtők ügyében tárgyalt előterjesztés vitájában Szentgyörgyvölgyi Péter (Fidesz-KDNP) V. kerületi polgármester azt vetette fel, miért a kerületek dolgoznak a főváros helyett. Hassay Zsófia szerint is úgy tűnik, hogy a kerületek átveszik a főváros feladatait.



A közgyűlési ülés kezdetén a Fidelitas több aktivistája egy molinót tartott fel, amelyen Soros György, Gyurcsány Ferenc, Karácsony Gergely, valamint Márki-Zay Péter volt közös ellenzéki miniszterelnök-jelölt fényképe mellett az volt olvasható: "Tiltott kampányfinanszírozás! Mennyit kaptatok az amerikai júdáspénzből?".