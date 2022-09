A Kutyapártnak köszönhetően

"Kiszivárogtatták" a következő nemzeti konzultáció kérdéseit

Orbán Viktor korábban közölte, hogy nemzeti konzultációt indít a kormány, mivel a brüsszeli szankciók bevezetése nem demokratikus módon történt.



A hírre reagálva a Magyar Kétfarkú Kutya Párt kedden a Facebook-oldalán jelentette be, hogy megszerezte a legújabb nemzeti konzultáció kérdéseit. A kétfarkúak szerint a következő kérdésekre lehet majd válaszolni:

1. Egyetért-e azzal, hogy Vlagyimir Putyin Orbán Viktorral megosztva Nobel-békedíjat kapjon, Ön pedig elég gázt?

2. Egyetért-e azzal, hogy Vlagyimir Putyin minél több ellensége essen ki véletlenül az ablakon, ha közben Magyarországon hatósági áras maradhat a cukor?

3. Egyetért-e azzal, hogy Oroszország Kárpátalját is annektálja, a határ mentén élő magyarok pedig vámmentesen hozhassanak be benzint és cigarettát?

4. Egyetért-e azzal, hogy Magyarország azonnal szakítsa meg diplomáciai kapcsolatait az agresszor Ukrajnával, a vodka hatósági árát pedig 500 forint/liter értékben maximálják?

5. Egyetért-e azzal, hogy amennyiben ezáltal az egy főre jutó átlagos rezsiköltség megközelítheti a nulla forintot, a Szovjetunió kapja vissza az 1989 előtti területének 100%-át, és foglaljon el pár újabb országot?

6. Egyetért-e azzal, hogy a zsarnok Brüsszel hagyjon fel a demagóg putyinozással, a népnyúzó szankciókkal, és inkább adjon a magyaroknak egy csomó pénzt?

7. Egyetért-e azzal, hogy Oroszország civil célpontokat bombázzon Ukrajnában, ha Ön kap 5 millió forintot?

8. Egyetért-e azzal, hogy hazánkban ideiglenesen állomásozó orosz csapatok óvják nemzeti szuverenitásunkat, ha eközben újra 3 forint 60 fillérbe kerülhet majd egy kiló kenyér?

+1. Egyetért-e azzal, hogy télre bezárjon egy sor amúgy is teljesen felesleges kulturális intézmény, a felszabaduló pénzt pedig sokkal hasznosabb dolgokra, például nemzeti konzultációra költsük?



A párt a közleményében nem tért ki arra, hogy a fenti kérdéseket milyen forrásból szerezték meg - írja a 24.hu.