Állati

Megvadult kecskék randalíroztak az M2-esen - fotók

Múlt szombaton bejelentést kaptak, hogy az M2-es autóúton kecskék próbálnak meg feljutni a pályára. A rendőrökön és az Állat- és Természetvédelmi Őrszolgálat Újpest emberein kívül a Dunakeszi mérnökség kollégái is a helyszínre siettek - írja Facebook-oldalán a közútkezelő.



Végül az egyik felüljáró oldalán találtak rá az állatokra, a Magyar Közút munkatársai is próbáltak segíteni, de rájuk támadt az egyik megrémült kecske, a másik pedig azonnal ment volna az úttestre. A rendőrök lezárták a pályát, és végül egy építési telken egy betoncsőbe terelték az állatokat, ott befogták és elszállították őket a Barka Állatsimogatóba, Dunakeszire. A kecskék idős gazdája is a helyszínen volt, aki próbált segíteni a mentésben, de inkább elküldték a helyszínről, mert segítő szándéka ellenére is inkább csak nehezítette a befogást.



A kecskék már több napja megszöktek és valószínűleg aranysakál elől menekülhettek, ami megölte a gidáikat, ezért is voltak annyira megrémülve, megvadulva.