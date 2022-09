Olasz választások

Orbán Viktor felvette a kapcsolatot a győztes jobboldali pártvezetőkkel

A megszokott diplomáciai, udvariassági formuláknál jóval intenzívebb kommunikáció zajlik Orbán Viktor miniszterelnök és a várhatóan kormányt alakító olasz jobboldali pártok vezetői között. 2022.09.26 12:57 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A vasárnapi parlamenti választás óta több üzenet-, illetve levélváltás is történt a magyar és az olasz partnerek között - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát irányító helyettes államtitkár hétfőn.



A sajtófőnök ismertetése szerint Giorgia Meloni miniszterelnök-jelöltnek Orbán Viktor azt írta, a Fratelli d'Italia párt sikere azon konzervatív-keresztény értékeknek a győzelme, amelyek "együttműködésünk és barátságunk alapját is képezik". Orbán Viktor utalt az orosz-ukrán háborúra is, szerinte ilyen kihívásokkal teli időszakban a kiszámítható partnerségek jelentősége különösen felértékelődik. "Várakozással tekintek jövőbeli együttműködésünk elé, országaink és Európa békéjének megőrzése, az európai gazdaság újraindítása és az energiaválság enyhítése érdekében" - írta a pártelnöknek Orbán Viktor.



A magyar miniszterelnök korábban a közösségi oldalán is üzent Giorgia Meloninak, azt írva: "Több, mint megérdemelt győzelem. Gratulálok!".



Orbán Viktor Matteo Salvinivel, a Lega vezetőjével és Silvio Berlusconival, a Forza Italia elnökével is kapcsolatba lépett, mindkettejüknek gratulált az olasz jobboldali pártok választási győzelméhez, és köszönetet mondott nekik az eddigi barátságért és együttműködésért.