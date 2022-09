Gazdaság-ingatlan

Ingatlan.com: már milliós négyzetméteráruk van a használt budapesti garzonoknak

Az átlagosnál nagyobb mértékben drágultak az eladásra kínált kisebb alapterületű használt budapesti ingatlanok az elmúlt egy évben, a garzonok ára már mintegy egymillió forint négyzetméterenként - tájékoztatott az Ingatlan.com vasárnap közzétett elemzésében.



Azt írták, az átlagos négyzetméterár a panelgarzonok esetében 957 ezer forint, a téglaépítésű garzonoknál 1,04 millió forint, az árnövekedés az előbbinél 26, utóbbinál 22 százalékos.



Az egy kategóriával nagyobb, 40-79 négyzetméteres paneleknél a négyzetméterár 30 százalékkal, 780 ezer forintra ugrott, a téglaépítésűek esetén 1 millió forint az átlagos négyzetméterár - tették hozzá.



Megjegyezték, a nagyobb alapterületű lakások drágulása elmarad az átlagtól, ez előrevetíti a következő időszak lakáspiaci változásait is.



Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a korábbinál bizonytalanabb gazdasági körülményekkel, az infláció felgyorsulása miatt növekvő mindennapi kiadásokkal, valamint a rezsiszabályok változásához köthető óvatossággal indokolta a kisebb alapterületű lakások felértékelődését.



Szinte teljesen eltűnt a panel- és a téglaépítésű garzonok közötti árkülönbség - mutatott rá.



Megjegyezte, a garzonlakások népszerűsége annak is köszönhető, hogy a kisebb alapterületük miatt alacsonyabb a rezsiköltségük, az infláció miatt az ingatlanpiacra menekülő befektetők is leginkább ezeket keresik.